Виновных в свободной продаже медицинских справок назвал Бектенов

Первый заместитель главы Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов поручил взять на контроль проблему с покупкой фиктивных медицинских справок. Об этом стало известно в ходе совещания в ведомстве, передает Kazpravda.kz.
"Мы своим территориям давали поручения, "Адалдық алаңы" (проектный офис по противодействию коррупции) просили подключиться. По поводу объявлений о продаже справок. На сайтах откроешь – там все пестрит. Это говорит о том, что есть спрос со стороны населения. Никто не хочет бегать по этим кабинетам. Всем удобнее заплатить и все проблемы свои решить. Соответственно, предложение есть со стороны медицинских работников", – сказал Бектенов.
Он отметил, что в первую очередь ответственность за продажу справок лежит на региональных руководителях в области здравоохранения, но и не снимается ответственность с профильного министерства.
"Это больше вопрос к территориям, к руководителям управлений здравоохранения на местах. Весь этот бардак – это ваш бардак. С министерства, конечно, тоже никто не ответственность не снимает. Поэтому надо усиливать контроль и всем руководителям территориальных департаментов агентства надо взять этот вопрос на контроль. Вроде бы вопрос мелкий и повседневный, но из таких фактов как раз и складывается общее мнение, что у нас все покупается и продается. С этим надо бороться, я уже не говорю о том, что с этими справками и больные люди, и психическими отклонениями бывает и на работу устраиваются, там документы какие-то получают. Это все есть. Пока порядок здесь не наведем, это все будет продолжаться", – подчеркнул Бектенов.
В свою очередь, заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Казахстана Нурлыбек Асылбеков сообщил, что число совершенных коррупционных правонарушений в сфере здравоохранения не уменьшается. Среди причин – низкая заработная плата и отсутствие жилья.
"С начала текущего года, по оперативным данным Антикоррупционной службы, в отношении 13 сотрудников территориальных подразделений Комитета и двух сотрудников подведомственной организации Комитета РГП "Национальный центр экспертизы" возбуждено 9 уголовных дел по подозрению в совершении коррупционных правонарушений", – сообщил он.
Также он прокомментировал вопрос свободной продажи медицинских справок.
"Касательно справок хотелось бы добавить. Да, такая проблема существует. На системном уровне министерством проводится работа. В частности решением данной проблемы, мы видим оцифровку всех процессов. То есть, чтобы гражданам не приходилось для подтверждения того или иного состояния здоровья обращаться за бумажной версией. Пересматривается перечень справок, которые сегодня требуются для выхода на работу и занятия определенных должностей", – подчеркнул он.
