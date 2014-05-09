Винтовку на кисть поменяли

В экспозиции представлены 100 полотен, написанных участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Часть картин хранится в художественном фонде галереи, еще часть представлена родственниками фронтовиков. Погрузиться в тему помогли песни военных лет, звучавшие в выставочном зале, а также юноши и девушки, одетые в солдатскую форму. Художник Равиль Абдулов тоже надел гимнас­терку, считая, что тем самым способствует воспитанию у молодого поколения чувства патриотизма, благодарности и уважения к подвигам дедов и прадедов.

...Труженику тыла Борису Гуляеву в годы войны было только семь. Но даже для него в то время нашлась работа: мальчишка пас коров, охранял сад, заменив отца и старшего брата, отправившихся на фронт. Естественно, в своем творчестве художник не мог обойти тему войны. Ветеран труда рассказал, что сюжетом для картины «Возвращение с фронта» послужила история брата, получившего тяжелое ранение, но выжившего.

Для Мажита Бараисова, члена Союза художников и Союза журналистов РК, Великая Отечественная война – особая часть биографии и творческого пути. Фронтовую дорогу он начал радистом, потом стал аэрофотограм­метристом-дешифровщиком в составе летной эскадрильи. Перед ним стояла задача при помощи специальной техники снимать воздушные бои. А в тыл однополчане слали родным письма с портретами, выполненными Мажитом Шагиевичем на привалах, в часы фронтового затишья. За 94 года жизни художником созданы десятки полотен, посвященных суровым фронтовым будням. Одна из картин Мажита Шагиевича – «Повесть о войне» – выставлена в музее на Поклонной горе в Москве.

Не обошел вниманием тему войны, глубоко переживая каждый сюжет, воплощенный на холсте, и Амангельды Турсунов, член Союза художников РК, родившийся уже после того, как его отец ушел на фронт. Сыну так и не суждено было увидеть его... Семья Амангельды Турсунова предоставила для тематической выставки шесть полотен художника.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент