"VIP-инвестированием" завлекали в новую финпирамиду казахстанцев

Факт создания очередной финансовой пирамиды пресечен в городе Караганде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Организатор финпирамиды через WhatsApp основала группы для привлечения граждан.

«Преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям. Первое – привлечение инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней, с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников. Второе – привлечение инвестиций от граждан по позициям «Cтандарт», «VIP» и «Premium» в сумме от 150 тыс. тенге до 10 млн тенге.

Преступное лицо фактически не занималось предпринимательской деятельностью. Прием вкладов осуществлялся через мобильный банкинг», – рассказали в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.