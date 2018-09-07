​#Виртуальное безделье

Чем мы обычно занимаемся в Сети? Перечислить все интернет-фишки, помогающие отвлечь душу и мозг от будничных трудов, – гиблое дело. Ибо Интернет дает нам массу возможностей для обычного, ничем не прикрытого и такого манящего порой безделья. Можно ведь не просто «залипать» на киносайтах, в соцсетях и онлайн-играх. Но и, например, проникать в тайны человеческого мозга, пройти психологические тесты, не науки ради, а забавы для. Благо на сетевых просторах их великое множество. Такие эксперименты всенепременно поведают вам типы личности и характера, совместимость с предметом обожания, кем были в прошлой жизни и кем являетесь в этой, цвет вашего настроения…

Смысл в том, что вы просто кликаете мышкой, отвечая на воп­росы (каждый ответ – шажочек вглубь личности), а в конце ресурс конструирует вам результат. По большому счету это помогает нам поверить в себя, самоутвердиться, посмотреть на свое «Я» с другой стороны. Но это в случае положительных характеристик. Существует мнение, что проходить подобные сетевые викторины для души и мозга, мягко выражаясь, бесполезно. И вот почему. Множество тестов, коим присваивается гордое имя психологических профессиональных, на самом деле таковыми не являются. Это ведь Интернет!

Кроме того, масса электронных ресурсов предлагает вопросники шуточного характера (типа «Какое вы животное», «На кого из героев книги похожи» или «Каким растением были в прошлой жизни»). Именно они пользуются ошеломительной популярностью среди юзерян, ибо не сильно напрягают мозг. В Сети, конечно, имеются площадки, на которых выложены действительно профессиональные тесты, но, во-первых, их не так уж и много, а во-вторых, нужно знать, где и как их найти. Как вы понимаете, просто вбить в поисковик запрос типа «настоящие психологические тесты онлайн» не самый лучший вариант.

Желающим разгадать тайны своих сновидений придут на помощь онлайн-сонники. При чтении подобных страничек нужно быть крайне осторожным и не программировать себя на негатив. Мнительным и воспринимающим все близко к сердцу юзерянам лучше вообще забывать сны при пробуждении и не пытаться разгадать, к чему вдруг привидилась, скажем, панночка из гоголевского «Вия».

А еще минуты сомнений и тягостных раздумий о судьбах человечества можно разбавить просмотром роликов с лайфхаками, ну или самим придумать и записать. Не самый плохой способ безделья (по факту дело как бы есть, но его в общем-то нет). Для незнакомых с этим чудом современной мысли поясню: лайфха́к (с #аглицкого life hacking) – в переводе с #нетовского сленга значит хитрости жизни, народная мудрость (!) или полезный совет, помогает решать бытовые проблемы, экономит драгоценное время. Так называемый сбор методик для «взлома» окружающей действительности с целью упрощения процесса достижения поставленных целей. Что характерно, лайфхакер, по сути, не создает новые методики, а использует существующие, но с нестандарт­ным подходом.

Например, светлые лайфхаковские головы рекомендуют: если вы параноик и частенько мучаете себя вопросом, закрыли ли входную дверь или выключен ли газ, то при осуществлении недержащегося в памяти действия сделайте что-то необычное – спойте, попрыгайте, попляшите, расскажите себе шутку и весело посмейтесь над ней; если у вас часто одалживают вещи и книги, фотографируйте человека с этим предметом, и у вас будет целый архив должников; а если вас одолели слезы во время нарезания луковицы – жуйте жевательную резинку (тот самый случай, когда лучше жевать, чем говорить)…

Таких вот советов можно найти тысячу и еще одну, есть масса видов и подвидов. Это лайфхаки для кухни, для организации рабочего пространства, для офиса, для девушек (как быстро собраться на свидание), для парней (куда деть бардак в квартире перед свиданием) и т. д. Некоторые из них очень и очень жизненные. Но есть и категория гениальных, но бесполезных.

Например, чтобы сохранить свежесть торта, нужно съесть его за один присест (тут в страшных судорогах загибаются сразу два зайца: во-первых, торт не будет мозолить глаза, искушая, а во-вторых, при съедании сего кондитерского изделия в одно лицо вас вряд ли в ближайшее время потянет на сладенькое, что позитивно скажется на фигуре); при обнаружении странных постукиваний и посвистываний в своем автомобиле прибавляйте громкость радио до тех пор, пока не перестанете слышать посторонние звуки.

И конечно, совет дня, который вы вряд ли используете (наверное): если у вас сильно нагревается компьютер, прикрепите к нему пакетики с сухим льдом.