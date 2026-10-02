Виртуальное таеквондо: Рита Бакишева завоевала «бронзу» Азиады

Представительница сборной Казахстана Рита Бакишева стала бронзовым призёром Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое (Япония) в виртуальном таеквондо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: Федерация таеквондо WT Казахстана

Казахстанка начала выступление с 1/8 финала, где победила Мохаммада Аль-Адарби из Иордании. В четвертьфинале Бакишева оказалась сильнее представительницы Индии Кашиш Малик и пробилась в полуфинал.

В поединке за выход в финал Рита встретилась с представителем Филиппин Джусом Габриэлем Дериком Япе. Казахстанка уступила со счётом 0:2 и завоевала бронзовую медаль Азиады.

Отметим, что виртуальное таеквондо впервые представлено в программе Азиатских игр. В дисциплине участники соревнуются с использованием VR-технологий, а их движения фиксируются специальными датчиками и переносятся в виртуальное пространство. При этом непосредственного физического контакта между соперниками нет.