Общество
Виртуальные уроки

Основы компьютерной грамотнос­ти, английский язык, основы ведения бизнеса, а также уроки психологии кардинально изменили жизнь инвалида Галыма Керимбекова, страдаю­щего детским церебральным параличом. Он стал одним из первых участников проекта по дистанционному обучению, который реализуется молодежным ОО «Даму». 

– Дети-инвалиды, обучающиеся на дому, не имеют равного доступа к общеобразовательной системе образования, – считает автор проекта, президент МОО «Даму» Айгуль Елибае­ва. – Мы долго думали, как помочь таким юношам и девушкам не просто расширить их знания, но и дать такие навыки и компетенции, которые позволят зарабатывать деньги и чувствовать себя на равных со всеми. 

На помощь пришли новые технологии. Видеоконференции Skype стали той спасительной соломинкой, которая помогла людям с ограниченными возможностями обучаться на дому бесплатно, выбирая удобный режим для занятий. На помощь пришел ОФ «Бота», выделив в 2011 году грант на сумму 3 611 800 тенге. На эти средства было закуплено 19 ноут­буков, которые распределили среди инвалидов. 

Этому предшествовали долгий процесс отбора, встречи и беседы с родителями и непосредственно юношами и девушками, изъявившими желание учиться, чтобы получить профессию. На первом этапе через городское общество инвалидов было отобрано 20 молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Им предстояло заниматься на протяжении 11 месяцев по 40 часов в неделю. Нагрузка солидная, если учесть, что речь идет о людях с ограниченными возможностями. С «дистанции сошли» только двое, которых тут же заменили новыми участниками проекта. Все остальные успешно справились с программой.

Уроки по Skype проводили педагоги, старавшиеся не просто дать знания, но и заставить своих подопечных поверить в собственные силы и умения. Участники проекта стали активно использовать социальные сети, создавая сообщества, обрели друзей по всему миру. И самое главное, научились самостоятельно зарабатывать деньги. Шесть человек с первого выпуска нашли стабильную работу. Галым Керимбеков стал администратором сайта колледжа «Мирас» и выполняет переводы с английского для одного из частных предприятий. Переводами зарабатывает на жизнь и Руслан Гимадиев. Цель проекта – обучение и трудоустройство через Интернет молодежи с особыми нуждами – оказалась вполне достижимой. Не случайно в прошлом году инициатива МОО «Даму» признана лучшим социальным проектом Шымкента. 

Виртуальные курсы оказались очень востребованы. В «Даму» стали обращаться инвалиды и их родители с просьбой помочь и их детям обрести смысл жизни и поверить в себя. Продолжить проект помог очередной грант на сумму 7 250 000 тенге от ОФ «Бота». На эти средства закуплены ноутбуки. 50 инвалидов из Шымкента, Кызылорды и Тараза сейчас завершают обучение и готовятся к самостоятельной работе. Айгуль Елибаева уверена, что как минимум треть людей с ограниченными возможностями сможет трудоустроиться. А это уже хороший результат, ради которого стоит продолжить проект.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Популярное

Все
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Тонкая красная нить инфоцыганства
МИД и МВД прокомментировали ситуацию с казахстанкой, попавшей в "рабство" в Лаосе
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Рассылку о переименовании Назарбаев Университета прокомментировали в министерстве
Одно из красивейших и уникальных сакральных мест Карагандинской области – урочище Бектау-Ата
"Мать пыталась утопить детей в Алматы": в полиции отреагировали на публикацию
Назначен начальник Академии Национальной гвардии РК
Военнослужащий Нацгвардии умер в Алматы
«Самое важное в мире религиозное мероприятие»
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Садыру Жапарову
У «КазАвтоЖола» нет претензий к качеству реконструкции трассы Караганда – Балхаш. Зато есть отставание от графика работ. Какие проблемы к этому привели?
Хроники коммунальной реформы
Права за 200 тысяч тенге: работников спецЦОНа разоблачили в Актобе
Как распознать усовершенствованные инструменты «эфирных» взломщиков
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК

Читайте также

Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 августа
Общество , Технологии , Цифровизация
Солдаты-срочники теперь могут общаться с родителями по виде…
Общество , Здравоохранение , Образование , Технологии , Цифровизация
Идеи по половому воспитанию молодежи презентовали стартапер…
Общество
Рассылку о помощи от "соцфонда имени К. Токаева" распростра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]