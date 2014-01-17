Виртуальные уроки

Основы компьютерной грамотнос­ти, английский язык, основы ведения бизнеса, а также уроки психологии кардинально изменили жизнь инвалида Галыма Керимбекова, страдаю­щего детским церебральным параличом. Он стал одним из первых участников проекта по дистанционному обучению, который реализуется молодежным ОО «Даму».

– Дети-инвалиды, обучающиеся на дому, не имеют равного доступа к общеобразовательной системе образования, – считает автор проекта, президент МОО «Даму» Айгуль Елибае­ва. – Мы долго думали, как помочь таким юношам и девушкам не просто расширить их знания, но и дать такие навыки и компетенции, которые позволят зарабатывать деньги и чувствовать себя на равных со всеми.

На помощь пришли новые технологии. Видеоконференции Skype стали той спасительной соломинкой, которая помогла людям с ограниченными возможностями обучаться на дому бесплатно, выбирая удобный режим для занятий. На помощь пришел ОФ «Бота», выделив в 2011 году грант на сумму 3 611 800 тенге. На эти средства было закуплено 19 ноут­буков, которые распределили среди инвалидов.

Этому предшествовали долгий процесс отбора, встречи и беседы с родителями и непосредственно юношами и девушками, изъявившими желание учиться, чтобы получить профессию. На первом этапе через городское общество инвалидов было отобрано 20 молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Им предстояло заниматься на протяжении 11 месяцев по 40 часов в неделю. Нагрузка солидная, если учесть, что речь идет о людях с ограниченными возможностями. С «дистанции сошли» только двое, которых тут же заменили новыми участниками проекта. Все остальные успешно справились с программой.

Уроки по Skype проводили педагоги, старавшиеся не просто дать знания, но и заставить своих подопечных поверить в собственные силы и умения. Участники проекта стали активно использовать социальные сети, создавая сообщества, обрели друзей по всему миру. И самое главное, научились самостоятельно зарабатывать деньги. Шесть человек с первого выпуска нашли стабильную работу. Галым Керимбеков стал администратором сайта колледжа «Мирас» и выполняет переводы с английского для одного из частных предприятий. Переводами зарабатывает на жизнь и Руслан Гимадиев. Цель проекта – обучение и трудоустройство через Интернет молодежи с особыми нуждами – оказалась вполне достижимой. Не случайно в прошлом году инициатива МОО «Даму» признана лучшим социальным проектом Шымкента.

Виртуальные курсы оказались очень востребованы. В «Даму» стали обращаться инвалиды и их родители с просьбой помочь и их детям обрести смысл жизни и поверить в себя. Продолжить проект помог очередной грант на сумму 7 250 000 тенге от ОФ «Бота». На эти средства закуплены ноутбуки. 50 инвалидов из Шымкента, Кызылорды и Тараза сейчас завершают обучение и готовятся к самостоятельной работе. Айгуль Елибаева уверена, что как минимум треть людей с ограниченными возможностями сможет трудоустроиться. А это уже хороший результат, ради которого стоит продолжить проект.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент