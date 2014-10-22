Виртуальный Фантомас поразил 2,5 тысячи компьютеров в России

Об этом говорится в сообщении компании "Лаборатория Касперского", сообщает kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру
.
В России программа–шифровальщик уже заразила 2,5 тыс. компьютеров.
В зоне особого риска также оказались Германия, Казахстан, Украина и
Беларусь.
Согласно сообщению, на вредоносную программу вела ссылка в письме,
отправленном якобы от имени Высшего арбитражного суда Российской
Федерации. Cryakl делает нечитаемыми файлы самых разных форматов, в том
числе образы дисков и резервные копии, хранящиеся непосредственно на
компьютере. При этом восстановить целостность данных невозможно, если
пользователь заранее не озаботился сохранением бэкап–файлов (резервных
копий), отмечают эксперты.
Шифровальщик Cryakl подвергает изменениям не весь файл целиком, а
лишь отдельные его фрагменты. Затем программа генерирует уникальный
ключ, копия которого в обязательном порядке отправляется
злоумышленникам.
После окончания шифрования Cryakl выводит на Рабочий стол
пользователя объявление от лица знаменитого злодея Фантомаса. Из текста
пострадавший может узнать, что доступ к его файлам ограничен и у него
есть 48 часов на то, чтобы отправить Фантомасу деньги за расшифровку.
Причем злоумышленники не указывают конкретную сумму, которую должен
заплатить пользователь.
Если пользователь не отреагирует в течение двух суток, то ключ, при помощи которого был сгенерирован шифр, будет уничтожен.
По словам Артема Семенченко, антивирусного эксперта "Лаборатории
Касперского", опасность Cryakl заключается, прежде всего, в том, что
расшифровать обработанные им файлы на данный момент невозможно.