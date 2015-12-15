​Виртуозы айтыса

Состязание импровизаторов, виртуозно владеющих музыкальным инструментом и словом, организовали отдел внутренней политики Арыси и Центр молодежи. Творческого вдохновения акынам пожелал аким города Бактыгали Дильдабеков.

Дом культуры с трудом вместил всех желающих насладиться древним национальным искусством. Восемь пар акынов, поочередно выходивших на сцену, продемонст­рировали не только отличную игру на домбре, но и умение задавать острые и интересные вопросы по теме айтыса и также весело и задорно отвечать на них.

В результате главный приз конкурса достался акыну из Шымкента Даурену Аксакалову. Первое место завоевал Турар Тлеулиев из Туркестана, второе – казыгуртский акын Куандык Калыбеков. Третье место поделили между собой Нурсултан Маханов из Арыси и Даурен Полатбеков из Отрара. Специальный приз акима города вручен Бекарысу Рахматуллаеву из Толебийского района, а Диана Бахаева из Ордабасынского района стала обладателем приза в номинации «Самый молодой акын».