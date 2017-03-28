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​Виртуозы домбры и слова
Любовь Доброта, Туркестан

В Центре культуры Международного казахско-турецкого университета им. Ясави прошел международный айтыс акынов «Наурыз», посвященный 350-летию Казыбек-би Кельдибекулы­ и проекту ТЮРКСОЙ «Туркестан – культурная столица тюркского мира». Айтыскеров и многочисленных зрителей приветствовал заместитель акима ЮКО Уласбек Садибеков, пожелавший участникам удачи и творческого вдохновения, а акын из Турции Нури Джихан Караташ исполнил арнау, посвященное айтысу.

Два дня продолжались музыкально-словесные дуэли, в которые вступили 20 акынов. Двенадцать из них прошли во второй тур, заметно усилив градус зрительского интереса, ведь чем блистательнее и содержательнее словесный каскад импровизации акына, тем ближе он к победе. Все участники показали виртуозное владение домброй и словом, в песенной битве смело поднимали самые актуальные темы.

Искусство красноречия, импровизаторский дар акынов оценивало авторитетное жюри, которое возглавила народный акын Казахстана Аселхан Калы­бекова, много сделавшая для того, чтобы сохранить айтыс в первозданном виде и передать его потомкам. Сегодня талант­ливый мастер учит молодых.

Обладателем Гран-при и сертификата на 3 млн тенге стал Айбек Калиев из Костанайской области. Первое место занял акын из Южного Казахстана Жаркынбек Наушабеков. Второе место разделили Асылбек Маратов из Кыргызстана и южноказахстанец Нурлан Есенкулов. На третьем месте Болот Назаров из Кыргызстана и астанинцы Сара Токтамысова и Сырым Ауесхан.

Специального приза имени Казыбек-би удостоена южноказахстанка Анар Жаппаркулова. Приз ТЮРКСОЙ достался туркес­танцу Бекарысу Шойбекову. Отмечены еще три акына из Южного Казахстана – Биржан Байтуов, Кажымукан Абзалов и Нургали Анапия.

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