Вирус Эбола продолжает убивать людей

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В Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинее зафиксировано 888 новых случаев заражения. Погибли 539 человек. Более 20 человек стали жертвами смертельной болезни только за эту неделю, передает 24.kz.

По информации Всемирной организации здравоохранения, эпидемия находится под контролем. И в то же время специалисты предупредили, что лихорадка может с новой силой вспыхнуть в Мали, Кот-д'Ивуаре, Гвинее-Бисау и Сенегале.

Вирус Эбола вызывает тяжелую лихорадку. Смерть наступает в 90% случаев. Эффективных методов лечения или вакцины не существует.

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