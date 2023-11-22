Вирус на свободе

По данным Министерства здравоохранения, с начала года в республике зарегистрировано 13 103 случая кори, из них 83% (10 864) – среди детей до 14 лет, 2,9% (385) – среди подростков, 14,1% (1 854) – среди взрослых (по данным на 10 ноября). Случаи кори зарегистрированы во всех регионах страны. В числе антилидеров Шымкент – 2 283 случая, Алматы – 2 217, Жамбылская (1 605) и Алматинская (1 215 случаев) области. Что касается Астаны, то по состоянию на 1 нояб­ря на стационарном лечении от кори в столице находились 242 пациента, 174 из них – дети. И еже­дневно статистика заболеваемости увеличивается.

Корь – опасное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Оно начинается с повышения температуры, головной боли, кашля, насморка. Весьма типично поражение глаз – слезотечение, конъюнктивит. Описанные симп­томы, напоминающие ОРВИ, сох­раняются два-три дня (иногда пять-шесть), после чего появляется сыпь – розовые пятнышки, которые, сливаясь друг с другом, превращаются в большие пятна. Сначала вы можете их увидеть на голове (за ушами и на лице), а потом они медленно опускаются вниз и в течение двух-трех дней добираются до ног.

По словам врачей, никаких специальных средств для лечения кори нет, поэтому избежать заболевания поможет только вакцинация, которая создает иммунитет на 20 лет и более. В Казахстане плановая вакцинация детей против кори проводится в возрасте 12–15 месяцев и пов­торно – в шесть лет. Ее график зависит от того, как иммунная система реагирует на вакцины в разном возрасте и когда люди подвергаются наибольшему рис­ку заболевания.

Резкий рост заболеваемости корью в стране, как сообщила замглавы комитета санэпидконтроля Минздрава РК Зауре Ахметова на брифинге в СЦК, формируется за счет непривитых детей, доля которых составила 84% от числа заболевших несовершеннолетних. Поэтому 6 ноября по стране стартовала дополнительная массовая иммунизация детей в возрасте 6–11 месяцев.

Невролог-реабилитолог, кандидат медицинских наук Асия Ризванова объясняет проблему так: многие родители заблуждаются насчет вакцинации, а ведь детские заболевания, которые распространяются очень быстро и имеют тяжелые последствия, вплоть до смертельного исхода, благодаря ученым предот­вращаются с помощью вакцин. Они защищают детей от многих инфекций, которые в том числе могут привести к инвалидности.

В качестве наглядного примера пользы вакцин, она напомнила, что несколько лет назад Казах­стан стал страной, свободной от полиомиелита. И это только благодаря массовой иммунизации.

– Ситуация по кори в настоящий момент очень серьезная, потому что число заболевших, по последним данным, достигло 14,5 тысячи человек, и оно растет каждый день, большая часть заболевших – дети до 15 лет, – говорит врач. – 70% заболевших детей ранее не получили противокоревую вакцину, которую нужно было сделать согласно графику в один год и в шесть лет.

Корь относится к одной из 20 вакциноуправляемых инфекций, благодаря чему можно вырабатывать коллективный иммунитет. Это значит, что если бы 95% детей были привиты, то вспышки кори можно было бы избежать.

Многие родители аргументируют свой отказ тем, что лучше ребенку переболеть этой заразой в детстве, чем делать «непонятную» прививку. Но ведь нужно понимать, что легких форм кори сейчас практически нет, в основном это среднетяжелые формы с осложнениями в виде потери слуха, зрения, судорог или параличей.

Как говорят врачи, корь – заболевание с индексом заразности 90%, и встреча непривитого ребенка с этим вирусом однозначно приведет к заболеванию. В итоге родителям придется покупать лекарства, уже не надеясь на то, что риск осложнений обойдет стороной. А работающие мамы помимо прочего еще и «выпадут» из рабочего режима, перечисляет Асия Ризванова. К тому же нет никакой гарантии, что вирус «не выстрелит» в будущем. Он может притаиться в организме на много лет и вызывать в дальнейшем смертельное заболевание – подост­рый склерозирующий панэнцефалит.

– Отказываясь от вакцинации, родители, к сожалению, выпус­тили коревой вирус на свободу, – убеждена Асия Ризванова. – В итоге все это может привести не только к экономическим затратам, но и к снижению индекса здоровья населения, к увеличению инвалидности в целом.

Есть ли смысл прививаться прямо сейчас? Да, отвечает врач. Чтобы иммунная система с первых дней начала вырабатывать защиту против вируса, нужно прививать ребенка прямо сейчас.

– Но если вы были в контакте с заболевшим корью, то разрешено прививаться в первые 72 часа, это «окно», когда вирус не начал «активничать», – пояс­няет она. – Если же не успели привиться в этот период, то нужно быть под наблюдением в течение 21–28 дней, а затем все равно привиться. Это поможет защитить не только ребенка, но и других малышей, которых по медицинским показаниям нельзя прививать на данный момент.

К слову, в том, что сейчас так много детей не получают прививки, отчасти виноваты и сами медики, которые, опасаясь, как бы чего не вышло, пишут необос­нованные медицинские отводы, полагает врач.

– Конечно, сейчас болеет и взрослое население, но среди них число тяжелых форм, осложнений и смертельных исходов гораздо меньше. Это и понятно: иммунная система взрослого натренирована гораздо лучше, чем у детей. К тому же в пору детства нынешнего поколения родителей они все получали прививки, тогда не сомневались в их необходимости, – констатирует Асия Ризванова.

Безусловно, сейчас очень много информации по поводу прививок, их состава, побочных действий и осложнений. Однако врач напоминает, что перед выпуском вакцины проводятся длительные исследования, далее органы контроля проверяют ее безопас­ность, эффективность и возможные побочные действия. Созданы специальные комитеты, которые анализируют эти факторы и обратную связь от населения, чтобы в случае необходимости отозвать препарат из оборота.

Кстати, некоторые убеждены, что в вакцинах содержится ртуть, и это опасно. Доктор дает свой комментарий:

– Да, действительно, некоторые вакцины содержат ртуть как консервант, но ее там настолько мало, что это эквивалентно количеству, которое мы потребляем в приготовленной для еды рыбе или во вдыхаемом воздухе около электростанции или завода.

А что касается мифа о том, что прививки могут привести к развитию аутизма, то, как говорит врач, начало этой байке было положено в 1998 году, когда известный медицинский журнал опубликовал статью о взаимо­связи прививки от кори, краснухи и паротита и возникновения ­аутизма после вакцинации. Позже, когда медицинская общественность стала требовать подтверж­дающие факты, вы­яснилось, что статью заказали производители альтернативной вакцины. Журнал выпустил опровержение, а вот миф так и остался.

И в завершение несколько слов о том, что еще нужно знать родителям.

Итак, прививки не нагружают иммунитет, а, наоборот, тренируют клетки иммунной системы для выработки оборонительных антител. Нагрузка на иммунитет в момент вакцинации ничтожно мала в сравнении с той, что мы испытываем, например, во время посещения многолюдного торгового центра.

После прививки могут быть поствакцинальные реакции или побочные действия, как и у любого препарата. Процент осложнений при этом ничтожно мал: один случай на сто тысяч.

Вакцины хорошо переносятся при любых аллергиях, кроме анафилаксии. Острые аллергические реакции являются временным противопоказанием. Аллергия и атопический дерматит не входят в этот список. Со всеми противопоказаниями к вакцинации можно ознакомиться в приказе министра здравоохранения РК от 21 октября 2020 года «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок».

И наконец, прививка не гарантирует стопроцентную защиту от болезни. Но вакцинированный ребенок если и заболеет, то переболеет быстро и легко.

– Со всех углов антиваксеры пугают родителей абсолютно бездоказательными выводами об осложнениях после прививок. За их «пламенными» речами стоит либо медицинская неграмотность, либо системная ошибка мышления, – уверена специалист. – Я на своих консультациях вижу тяжелых деток после осложнений от кори. А ведь их мамы почему-то были уверены в том, что вот именно их детей «пронесет» и корь обойдет стороной. Поэтому я призываю родителей прислушаться к голосу разума, доводам доказательной медицины и своевременно проходить вакцинацию.