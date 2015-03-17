Вирусы страха Свежий выпуск 793 Валентина ФИРОНОВА

Антибиотики резерва

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире умирает примерно 51 млн. человек. Из них 16 млн. уносят инфекционные и паразитарные болезни. Многие беды, представьте себе, принесло широкое использование антибиотиков.

Да, они в свое время были эффектным и эффективным прорывом в лечении инфекций. Спасли миллионы жизней и стали столь желанными, что их начали безудержно использовать, не задумываясь о возможных отрицательных последствиях. И... развилась устойчивость микроорганизмов к их воздействию, а это способствовало «возвращению» ряда болезней. Тот же туберкулез, который, казалось, удалось с помощью антибиотиков одолеть, вернулся в еще более злом обличье и во многих странах достиг эпидемических масштабов.

Пришлось срочно искать новые средства борьбы с ним. Да и не только с ним. Исследователи вынуждены постоянно создавать антибиотики нового поколения. Появился даже термин – антибио­тики резерва.

Оказалось, что победы, достигнутые в борьбе с инфекциями, – более чем скромные. Фактически удалось одолеть лишь одного возбудителя – вирус натуральной оспы. Зато ХХ век ознаменовался выявлением ранее неизвестных возбудителей инфекционных недугов, таких как вирус иммунодефицита человека, вирусы экзотических геморрагических лихорадок Ласса и Эбола, возбудителей острых кишечных болезней. Более всего стал известен коронавирус, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром. Короче, вместо ожидаемого снижения груза инфекционных заболеваний человечество приобрело 36 новых инфекций.

Мы склонны во весь голос говорить о достижениях генно-инженерной технологии, клонировании, радуясь, что человек всему властелин. По существу речь идет о микроорганизмах, обладающих искусственно измененными свойствами. Однако за этими достижениями – опасность использования их для приготовления вакцин, лекарств, витаминов, пищевых продуктов...

Все генетически модифицированные микроорганизмы нуждаются в постоянном и тщательном контроле, систематическом надзоре за их получением и использованием. На этот счет есть немало нормативных актов. Но даже обязательной маркировки продуктов, полученных в результате генных технологий, повсеместно до сих пор нет.



Угроза, ставшая реальностью

Еще одним бичом современности становится биотерроризм. Картина отнюдь не радужная. Постоянно растут биологические угрозы, снижается уровень защищенности человека и окружающей среды. Подсчитано, что 90% биологического и генетического разнообразия на Земле приходится на долю мира микробов, но изучено всего от 0,4 до 10% их видов. А ведь именно микроорганизмы повинны в возникновении более 400 инфекционных болезней.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает инфекции второй ведущей причиной смертности и первой причиной преждевременной смертности в мире. Каждый год 2 млрд. людей страдают инфекционными заболеваниями.

Достижения научно-техничес­кого прогресса, внедряемые в промышленности, на транспорте, в медицине и сельском хозяйстве, нарушили равновесие, которое складывалось в ходе длительной эволюции между микро- и макромиром живых существ. Оказалось, что мир микробов более устойчив к изменяющейся среде обитания, по сравнению с высшими организмами, и более агрессивен по отношению к человеку и животным. Доказательство тому – рост инфекционных недугов и появление новых, атипичных, инфекций.

Различные техногенные факторы не могли не сказаться на характере взаимоотношений патогенных, иначе говоря, заразных микроорганизмов с организмом хозяина.

Часто ли мы задумываемся над тем, что биологический терроризм реально угрожает нашей безопасности? В последнее время все чаще. Биотерроризм – тот же террор, использующий в качестве оружия биотических агентов. Их использование в военных целях известно с давних времен. Например, Япония во время Второй мировой войны применила против Китая возбудителя чумы.

Но вообще-то случаи использования биологических агентов в террористических целях единичны. До событий сентября 2001 года в США, связанных с преднамеренным распространением спор сибирской язвы через почтовые переводы, единственным доказанным случаем считается заражение салата в барах одного из американских городов в 1984 году. Тогда в приправу была добавлена сальмонелла.

И это несмотря на то, что в 1975 году была подписана Конвенция о запрещении биологического оружия. Документ оказался как нельзя кстати. И не без оснований. Ведь биооружие доступно. Его проще изготовить, удобно хранить, транспортировать. Это оружие бедных агрессивных политических режимов. К тому же биотехнологии, имеющие двойное назначение, широко распространены.

Нельзя забывать и о трудностях контроля производства и применения биологических агентов и токсинов. Это увеличивает вероятность использования биологического оружия странами «третьего мира» в локальных военных конфликтах, в диверсионных и террористических целях, возможность скрытого применения против сельскохозяйственных растений и животных.

Применение самых опасных из них может привести к массовым жертвам, а такие, как оспа, способны поставить под угрозу существование самой цивилизации. Кстати, за всю историю человечества оспа унесла около полумиллиарда жизней – больше, чем войны и прочие эпидемии вместе взятые.



Попираются этические нормы

Развитие науки, прежде всего биотехнологий, ставит человечество перед серьезными этическими проблемами. С помощью этих технологий изготавливаются новые лекарства, вакцины, решаются проблемы голода, создаются продукты питания с заданными свойствами, выращиваются органы для пересадки... И это прекрасно. Но вместе с тем значительную угрозу представляют организмы, сконструированные с помощью простых генетических манипуляций, возникают предпосылки преднамеренного создания таких свойств микробов, продуктов питания, растений, которые могут наносить непоправимый вред здоровью, использоваться для бесчеловечных целей, удовлетворения корпоративных, национальных амбиций.

Потенциальную угрозу безо­пасности представляет преднамеренное использование террористами природных или искусственно созданных опасных бактерий, вирусов или токсинов бактериального и растительного происхождения для поражения людей, животных и растений. И все это с целью подрыва экономики, вывода из строя воинских подразделений, оказания давления на видных политических и государственных деятелей, провоцирования паники в обществе. Непредсказуемость биотеррористических атак по времени, мотивам, объекту и используемому биологическому агенту в качестве оружия выдвигает эту проблему на первый план.



Не допустить биохакерства

Для создания эффективного биологического оружия не требуется значительных затрат и масштабной организационной инфраструктуры. Необходимые компоненты можно заказать и приобрести на открытом рынке, в том числе через Интернет. То же самое и с перевозкой готового биооружия. Известно, что создаются микроорганизмы, которые легко перевезти в контейнерах с едой или в бутылках с водой. При таком способе предотвратить эпидемию крайне сложно.

Обнаруженный летом прошлого года вирус Эбола некоторые европейские ученые также признали потенциально опасным биологичес­ким оружием. Так, например, биолог-антрополог из Университета Кембриджа Питер Уолш высказал опасения, что террористические организации типа Аль-Каиды могут каким-то образом законсервировать вирус, сделать на его основе биологическую бомбу, а затем взорвать в людном месте. А это приведет к огромному числу человеческих жертв.

Постоянное удешевление и упрощение машин для секвенсирования и синтеза ДНК, то есть считывания и создания генетического кода, делает возможным появление биохакеров. Нет никаких оснований полагать, что темп развития биотехнологий замедлится – отрасль полна новыми идеями и возможностями, а медицина создает постоянный спрос. Для компьютеров уже написано более 100 000 вирусов, масштабы творчества биохакеров могут быть не меньшими.

Генетические технологии дают огромные возможности не только для создания летального оружия, но и способов его доставки, например, модифицированного малярийного комара, который может жить в любой среде и с огромной скоростью распространиться по планете. Или саранчи, после генетического тюнинга поедающей все живое и распыляющей споры сибирской язвы.

Сейчас среди фантастов распространена тема атак мутантов на человечество. Но насколько это фантастичный сценарий? Как известно, существует вирус бешенства, который влияет на поведение животных. Нетрудно представить себе продвинутое изделие генной инженерии, превращающее любое животное в существо, агрессивное по отношению к человеку. Так что и фантастические идеи не стоит сбрасывать со счетов. Ибо они вполне могут стать реальностью. Ужасной реальностью.