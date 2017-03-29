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​Витамины для урожая
Сергей Горбунов, Павлодар

Пуск этого производства, аналогов которому по многим показателям нет в Казахстане, состоялся в июле прошлого года. Оно стало пятым по счету в СЭЗ «Павлодар», и так же, как предшественники, имеет направленность на новые технологии и ориентировано на внешние рынки.

По проекту завод способен выпускать до 11 тыс. тонн агрохимической продукции – 95-процент­ного эфира, пестицидов, а также биопрепарата против саранчи и глифосата, что составляет 40% потребности страны.

Сейчас в ТОО «Агрохимпрогресс» работает четыре цеха. В первом производится не имеющий аналогов «Эскадрон, КЭ». Данный препарат можно использовать для защиты зерновых культур и кукурузы от сорняка. По сравнению с российскими конкурентами, цены на него ниже на 15%, в следующем году разница составит уже 27%.

Второй цех снабжает предприятие тарой для продукции – полиэтиленовыми канистрами объемом до 20 литров. В третьем – производятся средства защиты растений в виде гранул, а в четвертом – жидкие формы препаратов. Цеха по выпуску глифосата и биопрепаратов против саранчовых предприятие планирует запустить к 2018 году.

Взяв успешный старт и наращивая производство, коллектив товарищества за восемь месяцев работы успел выпустить и реализовать порядка 250 тонн агрохимической продукции. Клиентами завода уже стали фермерские и крестьянские хозяйства Казахстана. В нынешнем сезоне компания ведет переговоры с аграриями Новосибирской области и Алтайского края Российской Федерации.

Предприятие еще не вышло на полную мощность, его загрузка составляет 5–10%. Но реализуемая казахстанская продукция – гербициды – уже пользуется успехом у фермеров Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской областей, где занимаются выращиванием зерновых и овощных культур. Всего за это время реализовано продукции на 200 млн тенге.

Что характерно, свои успехи это и другие производства связывают с работой в условиях СЭЗ «Павлодар». Это не только льготное налоговое послабление, но и помощь государства в создании отечественной конкурентоспособной продукции. К примеру, «Агрохимпрогресс» следующую партию товара будет проводить через таможенный терминал СЭЗ, который недавно запустили в работу. Также, если сегодня доставка гербицидов осуществляется автотранспортом, то в будущем отгрузка пойдет по железной дороге. Проект уже разрабатывает управляющая компания СЭЗ.

Другим прорывным проектом можно назвать установку по переработке нефтяного кокса (УПНК) с Павлодарского нефтехимического завода. Его раньше продавали на предприя­тия России. В то же время АО «Казах­станский электролизный завод» покупало у российских и китайских производителей необходимые ему обожженные аноды из прокаленного кокса, используе­мые при выплавке алюминия. Новое производство способно поставить алюминиевому кластеру до 205 тыс. тонн прокаленного кокса в год. Пос­ле выхода УПНК на проектную мощность остатки его продукции пойдут на экспорт в Россию и Китай.

В ходе недавнего визита в Павлодар губернатор Омской области Виктор Назаров посетил крупные предприятия региона, выпускаю­щие отечественную продукцию, и побывал на территории СЭЗ. Руководитель управляющей компании «СЭЗ Павлодар» Александр Зореев сказал, что если для нерезидентов СЭЗ корпоративный подоходный налог составляет 20%, то резиденты его вообще не платят. Кроме того, они не облагаются налогом на землю. Эти и многие другие преференции действуют до 2036 года. На сегодняшний день в Специальной экономической зоне располагается пять предприятий. Еще шесть проектов находятся на этапе реа­лизации.

– Очевидно, что бизнесу выгодно работать в такой зоне и спокойно реализовывать свою продукцию, – отметил Виктор Назаров. – С учетом того налогообложения, которое здесь применяется, это будет рентабельно. К тому же удобно в плане логис­тики – от Омска до Павлодара всего 400 километров.

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