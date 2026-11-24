Он курировал вопросы административной полиции, миграционной службы и охранной деятельности, передает Kazpravda.kz
«Распоряжением Главы государства Лепеха Игорь Владимирович освобожден от должности заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан», - сообщает Акорда.
Игорь Лепеха — казахстанский государственный деятель, генерал-майор полиции.
Родился 20 ноября 1962 года в поселке Осакаровка Карагандинской области.
В 1984 году окончил Карагандинский политехнический институт, а в 1993 году — Академию МВД Российской Федерации.
Занимал должность заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан с октября 2022 года и курировал вопросы административной полиции, миграционной службы и охранной деятельности.