Вице-министра энергетики РК Джаксалиева взяли под домашний арест

Общество
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Жанат Тукпиев
Вице-министра энергетики РК Бакытжана Джаксалиева взяли под домашний арест. Он подозревается в коррупционных действиях в ходе приёмки работ по очистке озер Щучинско-Боровской курортной зоны. Об этом на брифинге в Национальном бюро по противодействию коррупции АДГСПК РК сообщил официальный представитель АДГСПК РК Нурлан Жахин, передает корреспондент Kаzpravda.kz.

"Национальным бюро по противодействию коррупции изобличены противоправные действия вице-министра энергетики РК Джаксалиева в ходе приемки работ по очистке озер Щучинско-Боровской курортной зоны. Он подозревается в том, что в 2015 году злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации ТОО "Аймак и К",  — сообщил Жахин.

По его словам, Джаксалиев незаконно подписал акты об извлечении со дна водоемов 109 тысяч кубических метров ила на общую сумму 863 миллионов тенге, которые перечисленные подрядчику.

"Заведомо зная, что объёмы выполненных работ завышены в 30 раз, Джаксалиев незаконно подписал акты об извлечении со дна водоемов 109 тысяч кубических метров ила на общую сумму 863 миллионов тенге, которые перечисленные подрядчику. Между тем, согласно выводам судебной экспертизы стоимость не выполненных работ составила 746 миллионов тенге",  — добавил Жахин.

В заключение Жахин сообщил, о том, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



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