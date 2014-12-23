Вице-министром сельского хозяйства РК назначен Ермек Кошербаев

Новым вице-министром сельского хозяйства Республики Казахстан назначен Ермек Кошербаев, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу министерства.
Как сообщается, ранее Ермек Кошербаев работал первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области.
Кошербаев Ермек Беделбаевич родился 2 мая 1965 года в Алматы.
В 1998 году окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова по специальности "история", в 1993 году – Дипломатическую академию МИД СССР.
В разные годы работал на различных должностях в МИД КазССР, Администрации Президента РК, Правительстве РК, МИД РК, партии "Нур Отан", АО "НК "КазМунайГаз". Также возглавлял АО "НК "СПК "Ертіс".