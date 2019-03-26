Вице-министром труда и социальной защиты населения РК стал Ержан Жилкибаев

Кадровые назначения
Фото с сайта primeminister.kz
Постановлением Правительства Республики Казахстан Жилкибаев Ержан Жуматулы назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Е. Жилкибаев родился в 1982 году в городе Ленгер Толебийского района Южно-Казахстанской области. Окончил Южно-Казахстанский университет, Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан, Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова.

Трудовую деятельность начал главным специалистом департамента экономики Южно-Казахстанской области в 2003 году. В 2006 году назначен главным экспертом Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан.

В 2007 году работал начальником отдела департамента экономики и бюджетного планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК. В 2009-2011 годы - заместитель руководителя аппарата Восточно-Казахстанской области. В 2011-2012 годы — заместитель акима города Семей.

В 2012-2015 годы — руководитель аппарата акима Восточно-Казахстанской области.

В 2015-2016 годы — государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

С мая 2016 года и по настоящее время занимал должность акима Медеуского района города Алматы.

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