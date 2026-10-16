Вице-премьер Бозумбаев проверил готовность Алматы к землетрясениям

Надо активно подключать к этой работе цифровые инструменты, заявил вице-премьер

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе рабочей поездки в Алматы заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев посетил объекты гражданской защиты, ознакомился с системами сейсмологического мониторинга и оповещения населения, а также провел совещание по вопросам сейсмической безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

На Южной базе оперативного назначения МЧС «Алатау» вице-премьер проверил готовность спасательных подразделений и специализированной пожарной части №21 к чрезвычайным ситуациям.

«В следующем году необходимо провести масштабные командно-штабные учения с выдвижением всех сил и средств. Важно проверить фактическую укомплектованность подразделений и их готовность к реагированию не только на бумаге, но и на практике», — отметил Канат Бозумбаев.

На сейсмологической станции «Медео» вице-премьеру представили оборудование для мониторинга землетрясений и систему раннего оповещения.

Также Канат Бозумбаев посетил Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований. На его базе планируется создать совместный казахстанско-китайский центр для проведения исследований, обмена сейсмологическими данными и совершенствования систем раннего предупреждения.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы рассмотрена готовность сил гражданской защиты. Вице-премьер также посетил Единый контактный центр 109, принявший более 103,6 тыс. обращений, и пункт приема пострадавшего населения на базе школы-гимназии №105. Всего в городе предусмотрено 384 таких пункта, из которых 150 оснащены мобильными складами.

По итогам посещения объектов Канат Бозумбаев провел в акимате Алматы совещание по вопросам сейсмической безопасности с участием акима Дархана Сатыбалды и представителей профильных министерств.

Отмечено, что около 40% территории Казахстана относится к сейсмически опасным районам. С начала года зарегистрировано свыше 1 тыс. землетрясений, 8 из которых имели ощутимость 2-4 балла.

«Нужны современные подходы в вопросах прогнозирования сейсмоопасности. Надо активно подключать к этой работе цифровые инструменты», — подчеркнул Канат Бозумбаев.

Вице-премьер поручил усилить контроль за сейсмостойкостью зданий, провести обследование объектов в сейсмоопасных регионах и сформировать цифровую базу рисков. Также обозначена необходимость запрета строительства в зонах тектонических разломов и предгорных районах.

МЧС совместно с заинтересованными госорганами поручено совершенствовать сейсмологический мониторинг, завершить внедрение системы «Mass Alert» и усилить подготовку населения к землетрясениям.

Кроме того, необходимо проработать финансирование разработки карт сейсмического районирования Туркестанской, Мангистауской областей и Тараза, а также активизировать создание казахстанско-китайского центра исследований землетрясений.