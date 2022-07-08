Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство , Образование
Вице-премьер дал поручения акимату Алматы по развитию детей соцклуба "Шынға Өрлеу"

В рамках рабочей поездки в Алматы заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов ознакомился с инфраструктурой социального клуба «Шынға Өрлеу», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

«Шыңға өрлеу» — важный социальный проект страны. Благодаря ему дети школьного возраста из многодетных, малообеспеченных семей имеют возможность бесплатно получать дополнительное образование, посещать спортивные и творческие кружки. Важно отметить, что наставниками в клубах выступают пенсионеры и люди с ограниченными возможностями.

На сегодня в Алматы функционирует 10 таких клубов, в общей сложности в них трудятся порядка 180 человек.

Ералы Тугжанов подчеркнул, что Правительство ведет активную работу по организации досуга детей и молодежи, реализован комплекс системных мер.

«Правительство планирует до конца года охватить до 80% детей дополнительными спортивными секциями и кружками. Более 28 тыс. учителей физической культуры общеобразовательных школ, детских садов и колледжей проводят не менее 3 дополнительных спортивных кружков в неделю. Данные меры направлены на развитие массового спорта. Расширяется спортивная инфраструктура, в 2021 году введен 41 ФОК, в том числе 32 в районных центрах и селах. До конца 2025 года планируется построить и реконструировать 131 спортивный объект», — отметил вице-премьер.

Во время пребывания детей в клубе предусмотрена профессиональная помощь в подготовке домашнего задания по всем основным школьным дисциплинам. Также дети занимаются в спортивных секциях и творческих кружках, таких как: оздоровительная физкультура, декоративно-прикладное искусство, шахматы, хореография, музыка, домбра, сценическое мастерство и т. д.

Как отмечают в самом клубе, благодаря реализации Правительством социального проекта дети получили возможность через общение со старшими товарищами воспринимать мудрость, знания, опыт людей, прошедших долгий, насыщенный жизненный и профессиональный путь, а старшее поколение не чувствует себя одиноким.

По итогам посещения Ералы Тугжанов отметил важность проводимой акиматом работы по охвату дополнительными образовательными услугами детей, в том числе из социально уязвимых слоев населения на базе дворовых клубов. Вовлечение представителей «серебряного возраста», имеющих профильную специальность, для оказания услуг по воспитанию и дополнительному обучению подрастающего поколения — это один из кейсов, направленных на повышение доходов взрослого населения через занятость.

Кроме того, в целях развития творческого и спортивного потенциала детей, посещающих данный центр, заместитель Премьер-министра РК поручил акимату города Алматы принять меры по их дальнейшему сопровождению, создать возможности для участия в различных творческих проектах и спортивных конкурсах, в том числе на базе действующих государственных организаций образования, культуры и спорта.

Популярное

Все
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Сложный статус Каракалпакстана
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
"Говорящие" артефакты городища Культобе
«Черные лебеди» КТК
Журналист должен быть готов ко всему
Важно для Казахстана и тюркского мира
Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана в качестве транспортного хаба
Папа, заплати алименты…
Трагедия на Тенгизе
Отрар в эстафете достижений
Язык как инструмент успеха
С именем Аллаха Милостивого и Милосердного! Уважаемые верующие!
Да будет свет!
Было как в космосе – кругом одни «звезды»
Открытость и прозрачность
Сильнейшие среди любителей
Тренд на дальнейший рост
Свести к минимуму
Спорт объединяет
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
"Разыгрывали талоны на бензин": в сеть попало видео со свадьбы сына начальника полиции Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Единственный казахский мальчик, которому пожал руку Билл Клинтон
Играть на домбре современные хиты и классику научился казахстанский артист
Закон Республики Казахстан
Образцовая сноха, жена и мама
Не наделять Нацбанк новыми полномочиями порекомендовал эксперт МВФ
В центре внимания – семья и дети
Трехметровый аллигатор убил мужчину на популярном курорте
Потравить и прикормить: советы дачникам на июль
Как вернуть доверие казахстанцев к власти – интервью с мажилисменом
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане

Читайте также

Правительство
Новые индустриальные проекты могут изменить качество жизни …
Общество , Образование
Свыше 20 тысяч ученических мест создадут в 2022 году в Нур-…
Правительство , Экономика
Смаилов – руководству АрселорМиттал Темиртау: Мы не можем м…
Правительство , Общество , Здравоохранение , COVID
Алматы – в "желтой" зоне по коронавирусу. Готов ли город к …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]