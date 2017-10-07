Вице-премьер Кыргызстана погиб в автокатастрофе

В автоаварии на трассе Бишкек – Кара-Балта в ДТП погиб вице-премьер-министр по силовому блоку 38-летний Темир Джумакадыров, сообщает агентство Sputnik Кыргызстан.
Авария произошла 7 октября в 7.45 в селе Садовом Московского района. Столкнулись внедорожник Land Cruiser и грузовик с двумя прицепами, обе машины слетели с трассы.
В пресс-службе Главного управления патрульной милиции МВД сообщили о смерти трех человек в этом ДТП. Погибли вице-премьер, его помощник и водитель. Все они находились во внедорожнике.
Темир Джумакадыров родился 4 августа 1979 года. В разное время он был экспертом службы экспертно-аналитического обеспечения секретариата Президента КР, заместителем секретаря и секретарем Совета обороны КР. С августа 2017 года занимал должность вице-премьер-министра по силовому блоку.