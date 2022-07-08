Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство , Общество
Вице-премьер обратился к молодежи Алматы

Заместитель Премьер-министра РК в рамках рабочей поездки в Алматы на площадке университета NARXOZ встретился с волонтерами и творческой молодежью города Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Беседа прошла в свободном формате. Молодые люди получили возможность рассказать об интересных проектах, поделиться идеями, а также поднять важные вопросы и получить на них ответы.

Вице-премьер в своем выступлении отметил, что 20% население страны — молодежь от 14 до 29 лет. Разностороннее развитие молодых казахстанцев является приоритетной задачей для Правительства. Благодаря поддержке Главы государства в стране реализуется немало проектов для поддержки молодежи.

«Президент Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что молодежь является движущей силой, отметив ее большой потенциал. Нам необходимо повышать эту планку. Я вас призываю использовать свое время и потенциал на создание справедливого Нового Казахстана. Работать во благо родной страны. Опираться на добросовестный труд, прогрессивные знания и передовой опыт. Мы вместе построим Новый Казахстан!» — призвал участников Ералы Тугжанов.

Молодежные лидеры отметили, что своими проектами и идеями хотят поддержать инициативу Президента и поучаствовать в строительстве Нового Казахстана.

Так, на встрече была заслушана информация о реализации городских проектов. Например, «NarkoSTOP» нацелен на профилактику наркозависимости и борьбу с распространением наркотиков, «тілдер саябағы» — проект развития иностранных языков для казахскоговорящего населения.

Вице-премьер в ходе встречи поручил предоставить зоны для обучения английскому языку.

Также внимание уделили и инклюзивному обществу.

Тугжанов отметил, что инклюзивное общество должно рассматриваться  как общество, в котором для людей с особыми потребностями и ограниченными возможностями создаются условия для ведения независимого образа жизни и активного участия во всех сферах жизни, экономической независимости за счет развития социального предпринимательства.

«Формирование инклюзивного общества является  фундаментом для решения многих вопросов, связанных с  формированием массового инклюзивного сознания особенно среди молодежи. Для этого необходимо активнее привлекать общественность и молодых людей не к решению уже существующих проблем, а созданию предпосылок и причин. Начиная от здорового образа жизни, получения знаний, образования, профессии и навыков», — рассказал Ералы Тугжанов.

Выслушав предложения молодых активистов, он очень тепло отозвался о потенциале молодежи города, отметив, что сейчас  важно сформировать новые подходы в государственной молодежной политике и Алматы должен стать в этом процессе тренд-мэйкером.

Завершая встречу, заместитель Премьер-министра РК торжественно вручил дипломы лучшим магистрантам университета NARXOZ.

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