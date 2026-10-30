Вице-премьер ознакомился с ходом модернизации инфраструктуры Мангистау

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе рабочей поездки в Мангистаускую область заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев ознакомился с реализацией проектов в сфере водоснабжения, энергетики и коммунальной инфраструктуры, а также провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Особое внимание уделено обеспечению населения питьевой водой. Канат Бозумбаев посетил опреснительный завод «Каспий», мощность которого после расширения в 2025 году увеличена до 40 тыс. м3 в сутки. Предприятие обеспечивает питьевой водой верхние микрорайоны Ақтау, а также населенные пункты Мунайлинского и Каракиянского районов Мұнайлы и Қарақия.

Одной из актуальных проблем региона остается снижение уровня Каспийского моря, создающее риски для стабильной работы Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК). В связи с этим реализуются проекты по углублению и продлению водозаборных каналов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Вице-премьер ознакомился с ходом работ, направленных на обеспечение бесперебойного водозабора для производственных нужд комбината, от которого зависит электро- и теплоснабжение Ақтау.

Вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры рассмотрены на предприятии «Каспий жылу, су арнасы». Износ находящихся на его балансе тепловых сетей составляет 65%, водопроводных – 58%, канализационных – 69%.

В рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) предусмотрена реконструкция более 41 км тепловых сетей в 4-м и 5-м микрорайонах Ақтау. Стоимость строительно-монтажных работ составляет порядка 21,8 млрд теңге. Завершение проектов запланировано на 2027 год. Параллельно реализуется проект цифровой диспетчеризации, предусматривающий мониторинг параметров работы инженерных сетей на 63 контрольных точках.

Отдельное внимание уделено вопросам теплоснабжения. Канат Бозумбаев ознакомился с проектом строительства новой районной котельной для шести микрорайонов Ақтау. В настоящее время дефицит тепловой мощности в городе составляет 130 Гкал/час. Проект стоимостью 48 млрд теңге направлен на обеспечение растущих потребностей города в тепловой энергии.

В рамках обновления энергетической инфраструктуры вице-премьер посетил АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», где ознакомился с реализацией инвестиционных проектов. С 2012 по 2026 год предприятие направило на модернизацию электросетевого комплекса 63,5 млрд теңге. За этот период модернизировано 60 подстанций, построено пять новых и проложено 273 км линий электропередачи. В рамках Нацпроекта МЭКС также согласованы два проекта по реконструкции электрических сетей.

По итогам рабочей поездки под председательством Каната Бозумбаева состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области.

На совещании рассмотрен Мастер-план развития региона, разработанный по результатам исследования «Диверсификация экономики и содействие устойчивому росту Мангистауской области». Документ предусматривает реализацию крупных инвестиционных проектов в сферах логистики, промышленности, морской инфраструктуры, сельского хозяйства, туризма и социальной сферы.

Участники совещания обсудили основные направления Мастер-плана, экономическую обоснованность предлагаемых проектов и дальнейшие подходы к их реализации.