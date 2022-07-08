Вице-премьер посетил Дом социальных услуг в Алматы

В ходе рабочей поездки в Алматы заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов посетил Дом социальных услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Особенность Дома заключается в том, что в одном здании можно получить более 700 услуг по принципу «одного окна». Так, здесь расположились 11 организаций, среди которых управление жилищной политики, Центр занятости населения, ЦОН и другие.

Также жители города могут получить в Доме социальных услуг бесплатную юридическую консультацию и помощь психолога. В целом, ежедневно за получением госуслуг сюда обращаются 300-500 граждан.

«Комплекс гарантированной социальной помощи, государственных и социальных услуг на уровне каждой территориальной единицы должен носить выверенный и адресный характер. От этого зависит эффективность работы местных исполнительных и центральных государственных органов», — отметил вице-премьер.

Он подчеркнул также, что социальная поддержка и повышение качества жизни населения являются одним из главных направлений государственной политики и одной из первостепенных задач Правительства.

С начала года Домом социальных услуг оказано 58 755 услуг, из них: центром занятости населения – 23 678 услуг (40%); управлением развития коммунальной инфраструктуры – 24 116 (41%); управлением занятости и социальных программ – 1890 (3%); ЕНПФ – 3 494 (6%); Центром предпринимательства «Qolday» – 1004 (2%); АО «Отбасы банк» – 2672 (5%); НАО ГК «Правительство для граждан» – 1898 (3%).