Вице-премьер посетил социальные объекты Косшы

В рамках рабочей поездки заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов посетил город Косшы Акмолинской области, где ознакомился с объектами социальной инфраструктуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Как отметил вице-премьер Ералы Тугжанов, по итогам поездки в апреле 2019 года Глава государства дал конкретные поручения по устранению недостатков и дальнейшему развитию Косшы, в том числе решить проблему трехсменных школ.

В настоящее время численность населения города областного значения составляет порядка 65 тысяч человек – это один из динамично развивающихся населенных пунктов области. При этом ежегодный прирост населения оказывает значительную нагрузку на социальную инфраструктуру. В связи с этим Правительством и региональными властями принимаются системные меры по улучшению качества жизни горожан.

В Косшы функционируют три школы проектной мощностью в 3,7 тыс. мест, но в них обучаются 6,8 тыс. учеников. Дефицит ученических мест составляет 3,1 тыс. мест. Для ликвидации трехсменного обучения ведется строительство трёх школ.

Уже 1 сентября свои двери откроет новая школа, которая позволит снизить дефицит ученических мест на 77%.

Ералы Тугжанов поручил ускорить процесс строительства еще одной школы на 1200 мест, ее ввод запланирован до конца года. Ожидается, что она снизит нагрузку на основную школу, расположенную в жилом массиве «Лесная поляна», в которой обучается 4,6 тыс. детей (проектная мощность 2,4 тыс. мест). Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев проинформировал заместителя Премьер-Министра, что в следующем году будут введены еще 2 школы, одна из которых строится за счет частных инвестиций.

Полностью вопрос трехсменного обучения в школах Косшы будет решен до 1 сентября 2023 года.

«Главой государства дано поручение создать комфортные условия в учебных заведениях. Для реализации этого поручения Правительством решаются вопросы перехода на формат двухсменного обучения в школах с трехсменным обучением. До конца года решение по данной проблеме в городе Косшы будет найдено», — отметил Тугжанов.

Также заместитель Премьер-министра посетил первую в истории нового города современную городскую поликлинику на 100 посещений в смену. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал текущего года. Поликлиника оснащена современным медицинским и лабораторным оборудованием и укомплектована средним и высшим медицинским персоналом.

Далее вице-премьер ознакомился с системой мониторинга безопасности и охраны правопорядка в новом здании отдела полиции. Новый корпус оснащен всем необходимым оборудованием, в том числе мониторами слежения и контроля за соблюдением порядка.

По итогам поездки Ералы Тугжанов поручил акимату Акмолинской области совместно с министерствами просвещения и здравоохранения завершить комплектование школы и поликлиники педагогическим и медицинским персоналом, а также обеспечить дооснащение объектов образования и здравоохранения необходимым ученическим, медицинским оборудованием и инвентарем.

В продолжение рабочей поездки заместитель Премьера также посетил организации образования столицы.

Ералы Тугжанов ознакомился с ходом строительства пристройки к школе №65. В данной школе обучается свыше 3 тысяч учащихся при проектной мощности 1200 мест в одну смену. В целях увеличения количества ученических мест ведется строительство пристройки, которая позволит создать дополнительно еще 1,2 тыс. мест.

Также заместитель Премьер-министра ознакомился с работой специальной школы-интернат №1 для детей с особыми образовательными потребностями.

Ералы Тугжанов отметил, что в основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям, создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности.

Отметим, в столице проживает более 14 тысяч детей, нуждающихся в инклюзивном обучении. На базе 3 специализированных организаций образования организовано обучение для 1204 детей. В специальной школе-интернат №1 обучается 520 детей, имеется интернат на 125 мест.

Имеющаяся инфраструктура специальной школы-интернат №1 позволяет расширить контингент детей с особыми образовательными потребностями для дополнительных занятий в рамках дневного/почасового пребывания. Данная возможность позволит снизить нагрузку на родителей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Ералы Тугжанов также подчеркнул, что организации образования столицы должны на своем примере показать, как создается безбарьерная среда в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями. Каждый год вводятся новые объекты образования, с момента разработки проектной документации они должны учитывать комплекс мер по созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями.

«В 2021 году Главой государства подписаны законодательные изменения по вопросам инклюзивного образования. Фундаментальные и базовые основы заложены именно в данном законодательном акте. Задача ответственных госорганов – обеспечить неукоснительное выполнение законодательных норм», — сказал Тугжанов.

В завершение поездки вице-премьер посетил сквер «Коргалжын» в столичном жилом массиве Коктал-2, который был открыт на днях после реконструкции. В сквере имеются места для досуга детей и взрослых, зоны для проведения культурных и общественных мероприятий, спортивная площадка. Здесь установлены столы для игры в шахматы и настольного тенниса.

В ходе осмотра объекта Ералы Тугжанов провел встречу с жителями жилого массива Коктал-2, по итогам которой были даны соответствующие поручения акимату города и заинтересованным государственным органам.