Вице-премьер провел бизнес-завтрак с руководителями аграрных предприятий

Правительство , Сельское хозяйство

Участники встречи обсудили такие вопросы, как распределение и своевременность субсидий, развитие и поддержка животноводства, ветеринарная безопасность, приобретение сельскохозяйственной техники, снятие ограничений на экспорт и др., а также озвучили предложения по развитию сельского хозяйства.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин провел бизнес-завтрак с руководителями аграрных предприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Обсудить наиболее острые и волнующие сельхозпроизводителей вопросы вместе с представителями госорганов пришли руководители ТОО «Родина», КТ «Зенченко и К», Союза картофелеводов и овощеводов, Макинской птицефабрики, ТОО «Енбек», Зернового Консорциума Казахстана, Союза овцеводов Казахстана, ТОО «Галицкое», группы компаний «DALA-FRUIT.KZ», ТОО «Райымбек Агро», Ассоциации кредитных товариществ, НПП «Атамекен» и других организаций.

Участники встречи обсудили такие вопросы, как распределение и своевременность субсидий, развитие и поддержка животноводства, ветеринарная безопасность, приобретение сельскохозяйственной техники, снятие ограничений на экспорт и др., а также озвучили предложения по развитию сельского хозяйства. Особое внимание было уделено проблеме развития отечественной аграрной науки.

«Сегодня у нас в стране каждый фермер – сам себе экспериментатор. А проводить собственные исследования очень дорого. В то же время государство выделяет много средств на развитие аграрной науки, есть национальный научный аграрный центр, который должен обеспечивать фермеров методичками с пошаговыми инструкциями по срокам, способам посевов и другим особенностям промышленного выращивания тех или иных овощей», — заявил на встрече руководитель ТОО «Олжа Агро» Айдарбек Ходжаназаров.

Производители молочной продукции, со своей стороны, обозначили практику торговых сетей по начислению завышенных ретро-бонусов.

По каждому блоку вопросов вице-премьер дал детальный комментарий.

«Мы будем и дальше совместно обсуждать все вопросы, вскоре организуем встречи с торговыми сетями, проработаем вопросы финансирования, стабильности выделения субсидий и другие. Отдельно проведем встречи по озвученным предложениям. Все решения будут приниматься с учетом интересов государства и бизнеса», — резюмировал итоги встречи Серик Жумангарин.

 

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