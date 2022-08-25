Ход исполнения задач по повышению доходов населения обсудили в СКО

Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область провел совещание по реализации Комплексного плана «Программы повышения доходов населения до 2025 года», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В совещании приняли участие представители центральных государственных органов, общественных организаций, НПП «Атамекен».

Увеличение доходов казахстанцев — главная стратегическая задача экономической политики Правительства. Программа повышения доходов населения предусматривает принятие конкретных мер. К примеру, увеличение охвата различными мерами занятости обеспечивается за счет создания новых промышленных кластеров, обеспечения финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития МСБ вокруг крупных предприятий, а также реализации встречных обязательств.

В целях повышения занятости в сфере АПК предусмотрены меры по кооперации, реализации инвестиционных проектов и расширению механизмов микрокредитования. В СКО на предоставление микрокредитов для сельчан в текущем году выделено 2,6 млрд тенге. Развивается кооперация на селе, на сегодня зарегистрировано 137 сельскохозяйственных кооперативов.

«В Северо-Казахстанской области добились хороших результатов. У сельхозформирований есть ответственность перед жителями. Большую роль в этом сыграли двусторонние меморандумы между акиматами сельских округов и ТОО», — подчеркнул Ералы Тугжанов.

В стране уделяется внимание содействию занятости во всех отраслях экономики и поддержке рабочей молодежи. Планируется создание карьерных центров при университетах для трудоустройства выпускников. Будут приняты точечные меры по вовлечению в экономическую активность молодежи категории NEET, которые не работают и не учатся.

Основное направление — обеспечение населения рабочими местами. До конца года в СКО будет создано 13 тысяч рабочих мест, организовано трудоустройство в рамках проектов «Первое рабочее место», «Молодежная практика» и «Контракт поколений» и других.

Ведется реализация 31 инвестиционного проекта с общим объемом инвестиций более 76 млрд тенге. Это обеспечит постоянными рабочими местами более 1 300 человек.

Также обеспечивается устранение дисбалансов в трудовых доходах и повышение покупательной способности населения. Так, в северном регионе действует стабилизационный фонд, который поддерживает цены на значимые товары.

«В настоящее время в области производится 15 из 19 наименований продуктов питания, имеющих социальную значимость. Люди полностью обеспечены продуктами. На ежедневном контроле находится вопрос сохранения торговой надбавки в размере 15% на социально-значимые продукты питания», — сообщил заместитель акима СКО Сатжан Аблалиев.

На исполнение задач по повышению доходов населения направлены все основные программные документы Правительства, начиная с Национального плана развития, концепций и национальных проектов.

«Перед всеми госорганами и акиматами стоит задача по насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией, повышению производительности труда и созданию постоянных рабочих мест», — отметил Ералы Тугжанов.

На сегодня в СКО доля населения, получающего доход ниже прожиточного минимума, снизилась с 6% до 5,5%. В первом полугодии 2022 года среднемесячная заработная плата в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 22%.