Вице-премьер провел в Караганде совещание по росту доходов населения

Во время рабочей поездки в Карагандинскую область заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов провел совещание по реализации Программы повышения доходов населения до 2025 года. Совещание пришло с участием представителей центральных государственных органов, институтов развития, крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

«Программа прежде всего нацелена на повышение доходов населения и обеспечение продуктивной занятости. В целом в обрабатывающей промышленности будет реализовано 713 проектов с созданием более 126 тыс. новых рабочих мест. Вокруг 50 крупных предприятий будут создаваться пояса малого и среднего бизнеса, это позволит увеличить доходы субъектов предпринимательства, получить гарантированный сбыт товара, повысить производительность», — сказал Ералы Тугжанов.

В ходе заседания подробнее по каждому направлению доложил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев. По его словам, с начала этого года несколько крупных компаний и промышленных предприятий повысили заработную плату работникам в среднем на 20%.

В 2022 году в республике планируется создание 16,3 тысяч новых рабочих мест за счет реализации 165 инвестпроектов. Ожидается, что наибольший прирост занятости произойдет в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях.

В сельской местности до 2025 года планируется создание 52,4 тысяч новых рабочих мест, в моногородах – 11,1 тысяч. К примеру, в г. Сарани, в рамках программы, будет создано порядка 2,5 тысяч рабочих мест за счет запуска шести проектов. В моногороде, помимо производства автобусов и грузовых автомобилей, шин, инвесторы намерены выпускать бытовую технику.

Согласно прогнозам, в стране появится свыше 75 тысяч новых и высококвалифицированных рабочих мест по профессиям металлург, технолог, химик, оператор, машинист и др.

Фонд развития промышленности будет финансировать проекты обрабатывающей промышленности на льготных условиях: для МСБ – по ставке 3% со сроком до 10 лет; для всех видов предприятий – по ставке 7% со сроком до 20 лет.

Также во время совещания был обсужден ряд региональных программ повышения доходов. По информации заместителя акима Карагандинской области Ермека Алпысова, вокруг крупных компаний создан пояс из 637 предприятий МСБ. В регионе реализуется 46 инвестпроектов, развивается социальное предпринимательство. Планируется запуск региональной программы поддержки бизнеса. Ведется разработка атласа новых профессий, что позволит решить вопрос с кадрами.

По итогам совещания вице-премьер дал ряд поручений. Необходимо определить индикаторы оценки влияния каждого крупного предприятия на повышение дохода населения региона. Будут введены стимулы для предприятий, производящих товары высокого передела и обеспечивающих импортозамещение. В свою очередь, в ответ на господдержку, предприятия должны взять встречные обязательства.

Вице-премьер подчеркнул, что реализация программы находится на постоянном контроле. Мониторинг в рамках проектного офиса будет проводиться ежемесячно.