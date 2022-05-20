Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане

Вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов попросил не политизировать вопрос о статусе русского языка в Конституции страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В этом плане я абсолютно не вижу крайней необходимости (отменить статус русского языка и оставить лишь казахский язык в Конституции РК – прим. ред.). Статус государственного языка обозначен давно. Это сейчас не вопрос в плоскости политики, это вопрос глубочайшего изучения родного языка, государственного языка. Я уверен, что все граждане нашей страны в первую очередь должны знать госязык – казахский язык. Граждане нашей страны должны знать русский язык, имея исторического соседа и почти 7 тысяч километров общей границы с Россией. Граждане нашей страны, считаю, должны знать английский язык в будущем», – подчеркнул Ералы Тугжанов в интервью журналистам в Сенате, где проходили парламентские слушания по проблемам молодежи.

Он отметил, что полиязычие является трендом современного мира.

«Поэтому полиязычное обучение во многих школах – правильное направление. От знания языка человек будет только богатеть. Прошу не политизировать этот вопрос», – сказал он.