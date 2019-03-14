Вице-премьер встретилась с многодетными и малообеспеченными семьями Актобе

Прибывшая в Актобе правительственная рабочая группа во главе с заместителем Премьер-министра РК Гульшарой Абдыкаликовой провела встречу с многодетными семьями, малообеспеченными слоями населения, лицами с инвалидностью и ветеранами по вопросам улучшения мер социальной поддержки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.
Во встрече также приняли участие аким области Ондасын Уразалин, представители АНК, партии "Nur Otan", Ассоциации деловых женщин, НПО и актив области.
Гульшара Абдыкаликова отметила, что поездки рабочих групп в регионы организованы с целью широкомасштабной информационно-разъяснительной работы и эффективной реализации задач, поставленных Президентом Нурсултаном Назарбаевым на XVIII съезде партии "Nur Otan".
"Новые социальные меры Елбасы "Әлеуметтік қамқорлық" направлены на улучшение качества жизни казахстанцев, в первую очередь, на повышение благосостояния малообеспеченных, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, социально уязвимых слоев населения, которые нуждаются в поддержке государства, - сказала Абдыкаликова. - На сегодня руководству области необходимо держать актуальные вопросы жителей на личном контроле и принимать конкретные меры по выполнению данных поручений. Особенно нужно установить жесткий контроль за эффективностью использования средств. Они должны дойти до каждой нуждающейся семьи, до каждого человека".
В свою очередь, министр труда и социальной защиты Бердыбек Сапарбаев проинформировал, что во исполнение поручений Главы государства по всей стране будут расширены меры содействия занятости многодетных семей. Для этого вносятся соответствующие изменения в госпрограмму развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек".
В частности, для открытия семейного бизнеса многодетным сельчанам будут предоставлены государственные гранты на новые бизнес-идеи в размере 505 тыс. тенге на безвозвратной основе. В рамках микрокредитования из запланированных на 2019 год 14 тыс. микрокредитов 5 тыс. предлагается направить на развитие предпринимательства среди многодетных матерей и лиц с инвалидностью на селе. Также им будут предоставлены льготные микрокредиты в размере до 6,5 млн тенге для открытия собственного дела и до 20 млн тенге - на развитие якорной кооперации.
Кроме того, для многодетных малообеспеченных сельских семей будет организовано краткосрочное обучение востребованным профессиям. По отдельным видам работ будут созданы социальные рабочие места на дому с субсидированием заработной платы. Это позволит совмещать уход за ребенком и трудовую деятельность, а также получить дополнительный источник дохода.
Для усиления социальной поддержки семей, осуществляющих уход за детьми с инвалидностью, с 1 июля 2019 года будут повышены размеры государственных пособий по уходу за детьми с инвалидностью и лицами старше 18 лет первой группы инвалидности с детства. В результате, размеры пособий для 100 тыс. граждан будут увеличены с 31 183 тенге до 41 578 тенге.
Министр также сообщил, что число получателей адресной социальной помощи (АСП) в Актюбинской области вырастет в полтора раза. Так, если в 2018 году адресную социальную помощь получили 20 083 человека на общую сумму 717 млн тенге, то в 2019 году адресную социальную помощь будут получать 29 237 человек. Для этого в бюджет 2019 года заложено 903 млн тенге, дополнительно из республиканского бюджета будет выделено еще 3,5 млрд тенге.
"Кроме того, каждый регион, исходя из возможностей своего бюджета, прорабатывает дополнительные меры поддержки для всех получателей адресной социальной помощи и нуждающихся семей. Главное, как сказал на съезде партии Глава государства, помощь в первую очередь должна быть оказана наиболее нуждающимся семьям. Для этого сейчас во всех регионах составляют социальные карты семей", - сказал Бердыбек Сапарбаев, также подчеркнув, что меры по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни населения будут вводиться поэтапно.
Также сегодня члены рабочей группы в центре духовно-нравственного воспитания "Анаға тағзым" провели приемы граждан по вопросам социальной поддержки государства, посетили дома многодетных семей и выехали с разъяснительной работой в районы области.
В частности, с населением Хромтауского района встретился министр здравоохранения Елжан Биртанов, Хобдинского – министр образования и науки Куляш Шамшидинова, Алгинского – председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР Мархабат Жайымбетов, Мартукского - председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ Каир Рыскельдинов.
Во встрече также приняли участие аким области Ондасын Уразалин, представители АНК, партии "Nur Otan", Ассоциации деловых женщин, НПО и актив области.
Гульшара Абдыкаликова отметила, что поездки рабочих групп в регионы организованы с целью широкомасштабной информационно-разъяснительной работы и эффективной реализации задач, поставленных Президентом Нурсултаном Назарбаевым на XVIII съезде партии "Nur Otan".
"Новые социальные меры Елбасы "Әлеуметтік қамқорлық" направлены на улучшение качества жизни казахстанцев, в первую очередь, на повышение благосостояния малообеспеченных, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, социально уязвимых слоев населения, которые нуждаются в поддержке государства, - сказала Абдыкаликова. - На сегодня руководству области необходимо держать актуальные вопросы жителей на личном контроле и принимать конкретные меры по выполнению данных поручений. Особенно нужно установить жесткий контроль за эффективностью использования средств. Они должны дойти до каждой нуждающейся семьи, до каждого человека".
В свою очередь, министр труда и социальной защиты Бердыбек Сапарбаев проинформировал, что во исполнение поручений Главы государства по всей стране будут расширены меры содействия занятости многодетных семей. Для этого вносятся соответствующие изменения в госпрограмму развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек".
В частности, для открытия семейного бизнеса многодетным сельчанам будут предоставлены государственные гранты на новые бизнес-идеи в размере 505 тыс. тенге на безвозвратной основе. В рамках микрокредитования из запланированных на 2019 год 14 тыс. микрокредитов 5 тыс. предлагается направить на развитие предпринимательства среди многодетных матерей и лиц с инвалидностью на селе. Также им будут предоставлены льготные микрокредиты в размере до 6,5 млн тенге для открытия собственного дела и до 20 млн тенге - на развитие якорной кооперации.
Кроме того, для многодетных малообеспеченных сельских семей будет организовано краткосрочное обучение востребованным профессиям. По отдельным видам работ будут созданы социальные рабочие места на дому с субсидированием заработной платы. Это позволит совмещать уход за ребенком и трудовую деятельность, а также получить дополнительный источник дохода.
Для усиления социальной поддержки семей, осуществляющих уход за детьми с инвалидностью, с 1 июля 2019 года будут повышены размеры государственных пособий по уходу за детьми с инвалидностью и лицами старше 18 лет первой группы инвалидности с детства. В результате, размеры пособий для 100 тыс. граждан будут увеличены с 31 183 тенге до 41 578 тенге.
Министр также сообщил, что число получателей адресной социальной помощи (АСП) в Актюбинской области вырастет в полтора раза. Так, если в 2018 году адресную социальную помощь получили 20 083 человека на общую сумму 717 млн тенге, то в 2019 году адресную социальную помощь будут получать 29 237 человек. Для этого в бюджет 2019 года заложено 903 млн тенге, дополнительно из республиканского бюджета будет выделено еще 3,5 млрд тенге.
"Кроме того, каждый регион, исходя из возможностей своего бюджета, прорабатывает дополнительные меры поддержки для всех получателей адресной социальной помощи и нуждающихся семей. Главное, как сказал на съезде партии Глава государства, помощь в первую очередь должна быть оказана наиболее нуждающимся семьям. Для этого сейчас во всех регионах составляют социальные карты семей", - сказал Бердыбек Сапарбаев, также подчеркнув, что меры по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни населения будут вводиться поэтапно.
Также сегодня члены рабочей группы в центре духовно-нравственного воспитания "Анаға тағзым" провели приемы граждан по вопросам социальной поддержки государства, посетили дома многодетных семей и выехали с разъяснительной работой в районы области.
В частности, с населением Хромтауского района встретился министр здравоохранения Елжан Биртанов, Хобдинского – министр образования и науки Куляш Шамшидинова, Алгинского – председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР Мархабат Жайымбетов, Мартукского - председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ Каир Рыскельдинов.