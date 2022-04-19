Вице-премьер высказался о программе автокредитования

Заместитель Премьер-министра Роман Скляр рассказал, куда нужно обращаться казахстанцам за новыми машинами по программе льготного автокредитования, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Роман Скляр в кулуарах правительства сообщил, что на прошлой неделе было принято постановление Правительства по льготному кредитованию.

«До конца недели холдинг «Байтерек» совместно с госорганами эту работу завершают. (Нужно идти - прим. авт.) в банки. Как раньше было, эта же программа будет просто продлена, только изменились некоторые условия: исключили первоначальный взнос, увеличилась сумма», - пояснил он.

Скляр отметил, что в виду того, что программа пользуется популярностью у населения, власти будут работать над ней.

«Детали можете уточнить в «Байтереке», - посоветовал Скляр.