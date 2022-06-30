Вице-премьер высказался о возможности возврата масочного режима

Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, отвечая на вопросы журналистов в Парламенте, высказался о возможности возвращения масочного режима в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, пока ситуация по коронавирусу не критическая.

«Пока критической ситуации нет. Но масочный режим могут вернуть в случае активизации и роста больных. Сейчас идет рост до 100 человек в сутки, поэтому вопросы есть. Вопросы усиления карантинных мер мы выносим на заседание межведомственной комисии. Не только по маскам, в целом по мерам», - сказал Ералы Тугжанов.