Вице-премьер выслушал проблемные вопросы сельхозпроизводителей ВКО

Правительство, Экономика, Сельское хозяйство
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Все поднятые на встрече вопросы Серик Жумангарин обещал изучить и дать поручения проработать.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин посетил Восточно-Казахстанскую область. В рамках рабочей поездки вице-министр встретился с агропредпринимателями, ассоциациями, жителями региона, посетил в районах области фермы и крестьянские хозяйства,  ознакомился с проектами-претендентами на включение в пул так называемого Большого проекта (льготного финансирования строительства ферм по опыту СКО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Восточно-Казахстанская область известна развитой промышленностью и растениеводством. Щедро одаренный природным богатством край с бескрайними полями хранит большой потенциал для развития земледелия. Уже в этом году в регионе планируется ввести в эксплуатацию мощный хаб с кросс-докингом, овощехранилищами, гостиницей, столовой, ветлабораторией и местом таможенного контроля.

На первом этапе, в августе этого года, планируется ввести в строй два овощехранилища площадью 10 тыс. кв. м каждый,  для оптово-распределительного центра «Алтай». По словам директора ОРЦ Жанболата Казанова, объект уже готов на 80%.

На втором этапе, в 2024 году, будут построены мощности по производству мяса, рыбы, молока, фасовки меда, пекарня на тонну хлеба в сутки. Как отметил аким ВКО Даниал Ахметов, предприятие планирует закупать и отправлять на экспорт мед, качество которого соответствует международным стандартам.

В Усть-Каменогорске Серик Жумангарин посетил супермаркет крупной торговой сети, где ознакомился с ценами и ассортиментом представленных социально значимых товаров.

Следующим пунктом посещения стало село Предгорное Глубоковского района. Здесь в прошлом году был осуществлен технический запуск завода по производству растительных масел ТОО «Altyn Shyghys» — подсолнечного, рапсового, льняного, сафлорового и соевого. За 2022 год маслозавод уже произвел 58 тысяч тонн масла. В планах на ближайшие годы —  поставить оборудование по глубокой переработке, цех рафинации. Старт работ запланирован на 2026 год.

По словам директора предприятия Ербола Абдыкалыкова, после запуска рафинации, мощность которой составит до 500 тонн в сутки, Казахстан будет полностью обеспечен рафинированным подсолнечным маслом собственного производства.

Здесь же на заводе Серик Жумангарин выслушал проблемные вопросы сельхозпроизводителей. Евгений Касаткин, директор предприятия по переработке круп ТОО «Вертекс Восток», поднял вопрос возможности поддержки переработки гречки.

«В ВКО и Павлодарской области из-за нехватки зерна гречихи крестьянские хозяйства на протяжении четырех лет сеют недостаточно посевных площадей этой культуры. Сырье есть у фермерских хозяйств, но сейчас цена на него упала, а они не хотят продавать ниже чем в прошлом сезоне. В результате наши предприятия остановились и несут убытки. Чтобы конкурировать с производителями из других стран, нам нужно покупать сырье дешевле. Из-за НДС на импорт и логистики сырье гречихи становится дорогим и не конкурентоспособным. Временное освобождение от НДС на импорт дало бы нам возможность закупить сырье и работать. Готовая продукция была бы конкурентоспособной по цене», — отметил он.

Генеральный директор агрохолдинга «Астана Бизнес» Фарид Абитаев занимается селекцией и производством семян подсолнечника.

«После ввода экспортной пошлины на подсолнух селекционные семена  попали под один код ТН ВЭД с товарным подсолнечником. Хотя они не являются товарной продукцией. Наше предприятие – единственное в Казахстане, специализирующееся на производстве селекционных семян подсолнуха. За 10 лет работы продажи семян выросли в 15 раз. Первый год как начали экспортировать семена в РФ, в Германию в этом году отгрузили первую партию. Хотелось бы понять, возможно ли вывести селекционные семена в отдельный код для возможности экспорта без пошлины», — сказал предприниматель.

Все поднятые на встрече вопросы Серик Жумангарин обещал изучить и дать поручения проработать.

На товарно-молочной ферме «Рулиха» Шемонаихинского района вице-премьер ознакомился с проектами, претендентами на пул области для будущего льготного финансирования в рамках тиражирования  опыта СКО по финансированию крупных инвестпроектов в АПК. Это строительство птицефабрики яичного направления, которой до сих пор нет в регионе, молочно-товарных ферм, предприятий по производству маточного поголовья молочных коров, проекты по орошению и строительству овощехранилища.

Со своей стороны Серик Жумангарин еще раз подчеркнул главную цель будущего Большого проекта — обеспечить полное импортозамещение страны по основным продуктам питания.

Если предприятия войдут в пул и получат поддержку государства, бизнес-сообщество примет встречные обязательства по насыщению внутреннего рынка в первую очередь, а затем будут поставлять излишки на экспорт.

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