Казахстан ставит задачу увеличить объёмы грузоперевозок с Китаем в 10 раз, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта РК

Казахстан и Китай обсудили расширение грузоперевозок и развитие транспортной инфраструктуры.

Заместитель премьер-министра – министр транспорта Казахстана Асел Жанасова провела встречу с делегацией китайской компании Guo JingAn во главе с г-жой Чэн Си.

Стороны обсудили грузовые железнодорожные перевозки между Казахстаном и Китаем, предложение о строительстве железнодорожной линии широкой колеи на территории КНР и реализацию проекта автодороги «Центр — Запад».

Расширение пункта пропуска «Нұр Жолы» на стороне КНР позволит пропускать до 1 500 грузовых автомобилей в сутки вместо 800. Китайская сторона сообщила о рассмотрении возможности продления работы пункта пропуска Хоргос на 3 часа до конца декабря. Также обсуждено сотрудничество с CITIC Group по проекту автодороги «Центр – Запад».

«Асел Жанасова предложила создать в Казахстане распределительный хаб на базе Хоргоса и города Алатау для ускоренной доставки китайских товаров на рынки Центральной Азии, Южного Кавказа, Турции, Ирана и Пакистана, а также разместить в стране китайские лаборатории для сертификации сельскохозяйственной продукции. Казахстан ставит задачу увеличить объёмы грузоперевозок с Китаем в 10 раз», - говорится в сообщении.

Стороны договорились сформировать рабочие группы быстрого реагирования и продолжить работу над конкретными предложениями.