Вице-премьеры Казахстана и Узбекистана проинспектировали исполнение совместных проектов

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Реализацию инвестиционных соглашений и торговых контрактов, подписанных в рамках декабрьского визита президента Казахстана в Узбекистан, обсудили заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин и заместитель премьер-министра РУ Жамшид Ходжаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Стороны с удовлетворением отметили ход исполнения ряда проектов. Так, по строительству мультимодального логистического центра в Ташкентской области заключен договор на разработку технико-экономического обоснования, в начале марта планируется подписание договора на разработку проектно-сметной документации. Первый этап реализации проекта до 2026 года предусматривает привлечение инвестиций в размере $70 млн.

Еще один перспективный совместный проект - создание международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» на границе между Казахстаном и Узбекистаном. В конце января сторонами было предварительно согласовано месторасположение МЦПК, объект предполагается построить в районе международных пунктов пропуска «Атамекен» (Казахстан) и «Гулистан» (Узбекистан). Закрепить договоренности планируется в ближайшее время.

«Будем форсировать подписание инвестиционного соглашения. Ожидается серьезный интерес к проекту», - обратился Серик Жумангарин к участникам первого заседания Рабочей группы по мониторингу за ходом реализации кооперационных проектов и проведению системной работы по замещению импорта.

Вице-премьер Казахстана рассказал узбекским партнерам о строительстве аналогичного торгово-логистического хаба на границе с Кыргызстаном и пригласил инвесторов и предпринимателей из Узбекистана участвовать в этом проекте.

В свою очередь заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев выразил заинтересованность в его совместной реализации.

Также на встрече стороны утвердили концепцию создания совместной внешнеторговой компании для организации системных поставок замещаемой продукции. Участники рабочей группы рассмотрели исполнение кооперационных и инвестиционных проектов в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства, электротехнической промышленности и машиностроения, инфраструктурного строительства, фармацевтики, химической отрасли. В процессе реализации некоторые из них потребовали внесения изменений.

Следующее заседание казахстанско-узбекской рабочей группы по мониторингу за ходом реализации кооперационных проектов и проведению системной работы по замещению импорта состоится в марте этого года в Шымкенте.