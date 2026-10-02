Вице-Президент Ерлан Карин встретился с делегацией Ватикана

Также он принял участие в открытии II Совместного коллоквиума

Фото: akorda.kz

Вице-Президент Республики Казахстан – руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Ерлан Карин провел встречу с префектом дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола кардиналом Джорджем Джейкобом Кувакадом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия в рамках Съезда и Коллоквиума, а также реализации совместных гуманитарных инициатив.

Кардинал Джордж Джейкоб Кувакад передал Президенту Касым-Жомарту Токаеву теплые слова приветствия Его Святейшества Папы Римского Льва XIV, а также наилучшие пожелания народу Казахстана.

По завершении встречи Ерлан Карин и кардинал Джордж Кувакад приняли участие в открытии II Совместного коллоквиума, посвященного защите жизни, здоровья и достоинства детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

Участниками мероприятия стали представители государственных органов, религиозных организаций, медицинских и научно-образовательных учреждений, эксперты.

Выступая на открытии, Ерлан Карин подчеркнул, что межрелигиозный диалог должен приносить конкретные гуманитарные результаты. Он также рассказал о масштабных политических и социально-экономических реформах, проводимых под руководством Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

По словам Вице-Президента, повышение благополучия граждан является основной целью преобразований, а защита детей, особенно наиболее уязвимых – одним из важных приоритетов государственной политики.

Участники обсудили проект Хартии прав неизлечимо больного ребенка, продвигаемый в качестве совместной казахстанско-ватиканской инициативы. Ерлан Карин поблагодарил дикастерию и госпиталь «Бамбино Джезу» за вклад в подготовку документа и отметил сотрудничество госпиталя с корпоративным фондом University Medical Center.

В завершение выступления Вице-Президент пожелал участникам плодотворной работы и содержательных дискуссий.

#делегация #Карин #Ватикан

Популярное

Все
Глобальные вызовы и поиск решений
Состоялось бюро Курултая
От новых дорог до цифровых маршрутов
Путь к звездам
Архитекторы интеллектуальной нации
Возможность сказать спасибо
Медицина как философия
Приступили к приемке свеклы
Любовь к Родине начинается с отчего дома
Этапы эволюции института президентства
Медиаграмотность: все начинается с семьи
Новый формат общественного представительства
Чистота природы – чистота души
Зерновая отдача превысила прогнозы
Главный урок
А невеста все-таки нашлась!
Островский... за забором
Дефицит пастбищ снижается
Гвардеец Гулливер
В Астане строят электровозы пятого поколения
Отличные вести из Самарканда
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
День труда: Бектенов от имени Президента вручил награды представителям рабочих профессий
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
От количества – к качеству: высшая школа и наука на новом этапе
Ко Дню труда казахстанцы высказали отношение к рабочим профессиям
Павлодарскую область подключат к новой экосистеме AI-решений
Казахстанские гребцы отличились на Азиаде в Японии
Сталь, «цифра» и характер
Готовятся бои за титулы WBC и WBO
Айдос Мырзахметов назначен министром обороны Казахстана
Новое водохранилище появится на реке Большой Узень в ЗКО
В столице презентовали платформу AI Sport
Токаев посмертно наградил военнослужащих, погибших в ходе учений в Мангистау
В Астане запустят шаттл-маршруты к концерту Кайрата Нуртаса
DosStar дарит праздник
Будущее ИИ в Казахстане
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
До 20% дешевле, чем на рынке: фермерскую продукцию по доступным ценам продают в Казахстане
Девятиэтажка пойдет под снос
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Огонь, долг и человечность: память о героях мирного времени увековечили на большом экране
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства
Время белых полей

Читайте также

Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправсов…
Генпрокуроры стран-участниц ШОС обсудили вопросы защиты сем…
20 компаний из Казахстана представили свою продукцию на выс…
Казахстан и Узбекистан наращивают торгово-экономическое сот…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]