Вице-Президент Ерлан Карин встретился с делегацией Ватикана

Также он принял участие в открытии II Совместного коллоквиума

Фото: akorda.kz

Вице-Президент Республики Казахстан – руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Ерлан Карин провел встречу с префектом дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола кардиналом Джорджем Джейкобом Кувакадом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия в рамках Съезда и Коллоквиума, а также реализации совместных гуманитарных инициатив.

Кардинал Джордж Джейкоб Кувакад передал Президенту Касым-Жомарту Токаеву теплые слова приветствия Его Святейшества Папы Римского Льва XIV, а также наилучшие пожелания народу Казахстана.

По завершении встречи Ерлан Карин и кардинал Джордж Кувакад приняли участие в открытии II Совместного коллоквиума, посвященного защите жизни, здоровья и достоинства детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

Участниками мероприятия стали представители государственных органов, религиозных организаций, медицинских и научно-образовательных учреждений, эксперты.

Выступая на открытии, Ерлан Карин подчеркнул, что межрелигиозный диалог должен приносить конкретные гуманитарные результаты. Он также рассказал о масштабных политических и социально-экономических реформах, проводимых под руководством Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

По словам Вице-Президента, повышение благополучия граждан является основной целью преобразований, а защита детей, особенно наиболее уязвимых – одним из важных приоритетов государственной политики.

Участники обсудили проект Хартии прав неизлечимо больного ребенка, продвигаемый в качестве совместной казахстанско-ватиканской инициативы. Ерлан Карин поблагодарил дикастерию и госпиталь «Бамбино Джезу» за вклад в подготовку документа и отметил сотрудничество госпиталя с корпоративным фондом University Medical Center.

В завершение выступления Вице-Президент пожелал участникам плодотворной работы и содержательных дискуссий.