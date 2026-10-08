Вице-Президент провел совещание по реализации инициатив Главы государства, озвученных на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі

Политика

В Акорде под председательством Вице-Президента Ерлана Карина состоялось республиканское рабочее совещание, посвященное вопросам дальнейшего укрепления межэтнического согласия и реализации инициатив и поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных им на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, сообщает Kazpravda.kz

Фото: t.me/aqorda_resmi

В совещании приняли участие руководство Генеральной прокуратуры, структурных подразделений Администрации Президента, Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі, министерств иностранных дел, внутренних дел, юстиции, культуры и информации, просвещения, науки и высшего образования.

Первый блок рассмотренных вопросов касался исполнения задач, поставленных Главой государства на открытии первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі. Вице-Президент поручил продолжить информационно-разъяснительную работу по продвижению в обществе ключевых президентских тезисов, а также взять на особый контроль реализацию поручений Главы государства.

– Ценностные ориентиры, заложенные в Конституции, выступают смысловым ядром политического курса Президента Касым-Жомарта Токаева и формируют прочный фундамент для укрепления общественной консолидации. В этом контексте особое значение имеют конституционные ценности межэтнического и межконфессионального согласия, которые являются основой стабильного развития государства. Поэтому необходимо обеспечить системную и постоянную работу по популяризации и укоренению этих ценностей в общественном сознании, – отметил Ерлан Карин.

При этом Вице-Президент подчеркнул, что Секретариат Қазақстан Халық Кеңесі уже проводит системную работу для формирования устойчивой общественной площадки, аккумулирующей и консолидирующей запросы граждан в сферах межэтнического согласия, общественного диалога и развития регионов.

– Глава государства поставил перед нами четкую цель – сохранить преемственность, традиции и лучшие практики Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая. Ключевая роль в совершенствовании организационной работы в этом направлении отводится Секретариату Қазақстан Халық Кеңесі, – сказал Ерлан Карин.

Вторым блоком были рассмотрены вопросы практической реализации конституционных ценностей межэтнического и межконфессионального согласия.

Ерлан Карин подчеркнул, что с принятием новой Конституции и формированием ключевых институтов власти состоялся переход к современной, более динамичной государственно-политической модели. По его словам, очень важным направлением внутриполитической работы является укоренение в обществе закрепленных Основным законом государственных принципов и общенациональных ценностей, таких, как верховенство Закона и Порядка, укрепление общенационального единства.

– Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в нашей стране запрещена дискриминация по языковому, этническому, конфессиональному и иному признаку. Поэтому любые попытки подорвать единство общества будут строго пресекаться государством по принципу «Закон и Порядок». Со своей стороны, общественность также должна проявлять ответственность и здравомыслие, понимать, что излишне эмоциональные дискуссии по таким чувствительным темам, как язык, межэтнические отношения, религия, способны нанести определенный ущерб идеологическим основам единства нашего общества, – отметил Вице-Президент.

Третий блок рассматриваемых вопросов был посвящен последовательной практической реализации принципа «Закон и Порядок», проекта «Таза Қазақстан», программы воспитания «Адал азамат». Данные президентские инициативы, по словам Ерлана Карина, имеют единую ценностно-смысловую направленность и формируют взаимодополняющий комплекс по продвижению новой общественной этики.

– В нашей стране по ключевым вопросам общенациональной повестки уже сложился устойчивый общественный консенсус. А разного рода ситуации, вызывающие иногда некоторый резонанс, обусловлены чаще всего банальным бескультурьем и отсутствием норм взаимоуважения у отдельных граждан. Поэтому сегодня очень важна работа по формированию и продвижению новой общественной этики, – подчеркнул Вице-Президент.

Ерлан Карин заявил, что эффективная работа в данном направлении требует постоянной координации деятельности государственных органов и последовательного взаимодействия с общественными институтами.

По итогам совещания Вице-Президент поручил государственным органам усовершенствовать подходы в целях выстраивания более эффективной вертикали взаимодействия и дальнейшего укрепления межэтнического согласия.

#Ерлан Карин #вице-президент

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