В целях реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных на X Курултае международного общества «Қазақ тілі», Вице-Президент Ерлан Карин обсудил с представителями профессионального сообщества вопросы совершенствования языковых норм, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На совещании присутствовали академики Национальной академии наук при Президенте, видные ученые в области языкознания, специалисты отрасли, депутаты Курултая, члены Правительства и Қазақстан Халық Кеңесі, руководители средств массовой информации и представители интеллигенции. В ходе встречи рассмотрены вопросы организации и координации работы, анализа предложений и мнений, а также утверждения правил.

– На состоявшемся недавно курултае общества «Қазақ тілі» Президент акцентировал внимание на таких важных вопросах, как систематизация орфографических правил казахского языка, обновление словарей, обеспечение единообразия используемых слов и понятий, перевод словарей в цифровой формат. Эта стратегическая инициатива получила широкую поддержку в обществе. На ее основе отечественные ученые и специалисты отрасли приступают к большому проекту национального масштаба. На них возложена важная историческая миссия, – подчеркнул Ерлан Карин.

По словам Вице-Президента, данные шаги позволят не только упорядочить современное использование казахского языка, но и заложат прочную основу для его будущего развития.

– Главная задача, стоящая перед учеными и экспертами, – это систематизация нормативной базы казахского языка, формирование новой научной, организационной и технологической инфраструктуры, обеспечивающей его поступательное развитие. Этот шаг будет способствовать дальнейшему совершенствованию казахского языка. И именно поэтому данной работой должны заниматься в первую очередь ученые и специалисты, – сказал Ерлан Карин.

В ходе встречи специалисты и общественники высказали благодарность Главе государства за оказанное доверие и возможность принять участие в реализации столь исторически значимой инициативы.

В целом, в рамках проекта планируется подготовить 6 справочников по нормам и правилам, а также разработать 19 основных словарей, в том числе орфографический, орфоэпический, толковый, грамматический, этимологический и терминологический. Кроме того, будут подготовлены 9 академических переводческих словарей. Все эти труды будут общедоступны на национальной цифровой платформе «Универсальный словарь казахского языка».