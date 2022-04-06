Вице-спикер Мажилиса Павел Казанцев в ходе рассмотрения информации заместителя Премьер-министра Ералы Тугжанова о результатах рассмотрения государственными органами обращений граждан, поступивших депутатам Мажилиса, выразил надежду, что результаты заседания окажутся реальной помощью для населения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Он напомнил, что с 17 по 26 февраля 2022 года депутатами Мажилиса был осуществлен выезд в регионы страны с целью разъяснения реализации поручений Главы государства.

Было проведено 1 600 встреч, охват населения составил более 40 000 человек. Встречи проводились не только в областных и районных центрах. В приоритете были отдаленные населенные пункты, в том числе те, откуда за последние месяцы поступали обращения граждан. Основной акцент делался не на массовые мероприятия в больших залах, а на доверительное общение с различными целевыми группами.

«Были встречи с обманутыми дольщиками, многодетными семьями, людьми с ограниченными возможностями и родителями особенных детей. Перечислять могу долго. Депуты палаты провели около 500 личных приемов граждан, с общим охватом более 3 000 граждан. Порядка 700 проблем были решены на месте. Следует отметить, что многие проблемы простых людей не так уж и сложны. Они лежат на поверхности. Многие вопросы возникают из-за элементарной недоинформированности населения. Ну, например, элементарные консультации по получению социального пособия. Выслушал человека – проконсультировал на месте – позвонил в профильный госорган – уточнил детали - человек благодарит за решение. Или почистить снег во дворе престарелым одиноким людям. Или вопрос прикрепления к лечебному учреждению», - сказал Павел Казанцев.

Он подчеркнул, что данные встречи обнажили многие проблемные аспекты, касающиеся различных сфер жизни: экономика, банковская сфера, недостатки системы образования, пробелы в медицине, сложности сельского быта, возможности для развития молодежи, нерешенные вопросы культуры, экологические проблемы и многое другое.

«Население поднимает и такие системные вопросы. Например, пробуксовывающие реформы ЖКХ, ужасающая изношенность энергетических и коммунальных сетей, обеспечение питьевой водой, связью и интернетом в сельской местности, импортозависимость, недофинансированность предпринимательства, перегруженность школ, перекосы в планировании трудовых ресурсов, дефицит электроэнергии в южных регионах, не позволяющих создавать новые предприятия. И так далее», - сказал он.

Павел Казанцев отметил, что единый свод проблемных вопросов направлен Правительству для решения.

«Население тонко чувствует веяния текущего момента, люди хотят перемен в лучшую сторону. Поэтому у нас нет времени для государственного пиара, имитации бурной деятельности, персональной саморекламы. Нужны реальные действия. Равнодушие и бездеятельность сейчас непростительны. (…) Надеюсь, результаты нашего сегодняшнего заседания окажутся реальной помощью для населения. Выступить, обсудить, по итогу не решить и в конце себя простить – это не для нас сегодня», - заключил он.