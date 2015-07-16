Viva, Astana Opera!

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Наталья ГАПОНОВА
Овации, сотни новых поклонников, интересные предложения о следующих выступлениях – таков итог поездки казахстанских вокалистов в Геную. Здесь 10 июля исполнением знаменитой Девятой симфонии Людвига ван Бетховена завершился сезон в этом известном итальянском театре.
Две тысячи зрителей раскупили билеты за несколько дней до начала концерта. Те, кому не удалось попасть в зал, следили за прямой трансляцией на сайте театра. Заслуженные деятели РК – меццо-сопрано Дина Хамзина и баритон Талгат Мусабаев, лауреаты международных конкурсов - сопрано Салтанат Ахметова и тенор Медет Чотабаев выступали совместно с итальянским симфоническим оркестром под управлением известного британского дирижера Джонатана Уэбба и хором, которым руководил Пабло Ассанте.
Девятая симфония вошла в историю как одно из величайших творений в мире музыки, произведение играет заметную роль в современном обществе, выражает гуманистические, свободолюбивые идеалы человечества. Шедевр немецкого композитора зал слушал с замиранием сердца. Как только стихла музыка, раздался шквал аплодисментов, публика четыре раза вызывала артистов на поклон. А на следующий день корреспондент газеты La Repubblica Роберто Йовино эмоционально написал: «Браво молодым певцам из Казахстана!»
Руководство Театра Карло Феличе подчеркнуло, что подобные совместные концерты важны для творческого развития артистов, они обогащают исполнителей, а также укрепляют культурные связи между странами.
Уже на родине ребята с восторгом вспоминают горячий прием итальянцев. Медет Чотабаев рассказывает, как уже после первой же репетиции с маэстро Джонатаном Уэббом уходило вполне понятное волнение. Вдвойне приятно, что прославленный дирижер дал высокую оценку подготовке казахстанских певцов. Тепло принимали гостей и вокалисты хора, история которого, между прочим, начинается с 1828 года.
– Был такой успех! – с воодушевлением говорит Медет. – Думаю, мы достойно представили Казахстан и наш театр.
Талгат Мусабаев отметил прекрас­ное звучание оркестра. И самой большой наградой он посчитал не цветы и несмолкаемые аплодисменты, а поздравления коллег-музыкантов, ведь это – профессиональная оценка мастерства. Дина Хамзина и Салтанат Ахметова добавили, что Генуя – замечательный уютный город, встретивший их прекрасной солнечной погодой, и жаль, что свободного времени было так немного…
Главной же новостью стало то, что в ноябре солистов Astana Opera снова ждут в Театре Карло Феличе для выступления в опере Дж. Пуччини «Богема».

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