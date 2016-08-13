​Viva, Comandante!

Кастро родился в 1926 году в провинции Орьенте на Кубе. Будучи сыном крупного землевладельца, Фидель приобрел левые антиимпериалистические взгляды во время учебы на юридическом факультете Гаванского университета. Участвовал в протестах и мятежах против власти, попытках свержения военной хунты президента Батисты в 1953 году. Спустя год, после выхода из тюрьмы, он направился в Мексику, где совместно с Че Геварой и своим братом Раулем организовал революционное движение 26 июля. А вернувшись на Кубу, возглавил партизанскую войну против режима тогдашнего правителя Батисты. По мере ухудшения положения правительства Кастро постепенно приобрел авторитет вождя кубинской революции, которая в 1959 году привела к власти революционеров.

В 1961 году Кастро провозгласил социалистический характер кубинской революции. Куба стала первым в Западном полушарии государством, которым руководила компартия.

31 июля 2006 года Команданте по состоянию здоровья передал исполнение обязанностей на всех своих ключевых должностях своему брату Раулю. 24 февраля 2008 года он покинул все государственные должности, а 19 апреля 2011 года ушел и с поста главы правящей партии.

Фиделя Кастро последний раз видели на публике 19 апреля нынешнего года. Он выступил с речью на VII съезде Коммунистической партии Кубы. К слову, он официально признан одним из самых сильных ораторов XX века. К примеру, в Книгу рекордов Гиннесса занесена его речь на Генеральной Ассамблее ООН от 29 апреля 1960 года. Тогда Кастро говорил с трибуны 4 часа 29 минут, ни разу не прервавшись и не запнувшись.

Фиделю Кастро принадлежат еще несколько рекордов. Так, он вошел в историю как дольше всех правивший избранный глава государства. Кастро также является неофициальным рекордсменом среди мировых политиков по числу покушений на него. Кубинские власти считают, что на него было совершено 637 попыток убийства.

Нелетная пятница

Пограничники и таможенники аэропортов Австралии провели в пятницу 24-часовую забастовку. Бастующие пытаются заставить правительство изменить жесткую позицию на продолжающихся уже свыше двух лет переговорах о повышении зарплат и компенсационных выплат госслужащих.

В результате на более поздние сроки пришлось отложить рейсы в Крайстчерч, Шанхай, Нью-Дели, Окленд, Лос-Анджелес, Ванкувер, Гонконг, Манилу, Йоханнесбург, Сантьяго, Сан-Франциско и ряд транзитных рейсов из-за рубежа в другие города Австралии. Сообщения о задержках рейсов начали также поступать из международных аэропортов Мельбурна, Брисбена, Аделаиды, других городов.

Работники службы агроконтроля объявили, что в солидарность со своими коллегами – пограничниками и таможенниками – в течение дня будут прерывать работу на один час.

Всему виной, по мнению бастующих, – отказ правительства в повышении зарплат и компенсационных выплат госслужащим. «Наш спор продолжается уже почти три года, однако премьер-министр Малколм Тернбулл ничего не предпринимает для того, чтобы решить проб­лему», – заявила секретарь Австралийского профсоюза работников госслужб (CPSU) Надин Флад. Она также уточнила, что члены профсоюза, «занятые вопросами разведки и контртерроризма в международных аэропортах, бастовать не будут». «Забастовка никак не отразится на безопасности пассажиров», – подчеркнула она.

Неподалеку от арен

Бразильская полиция в четверг арестовала двоих подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ) в крупнейшем городе страны Сан-Паулу.

По данным телеканала O Globo, правоохранительные органы в течение нескольких дней следили за подозреваемыми, которые присягнули на верность ИГ и выступали в поддержку группировки в социальных сетях. Полиция также получила по меньшей мере пять ордеров на обыск и задержала еще двух человек для дачи показаний. Другая информация об этом деле не разглашается.

21 июля федеральная полиция Бразилии арестовала группу лиц, подозреваемых в связях с ИГ и подготовке терактов во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В 10 штатах страны была проведена масштабная антитеррористическая спецоперация, получившая название «Хэштег». Как отметили представители следственных органов, члены группы вели переговоры через Интернет, обсуждали способы изготовления бомбы и готовились приобрести оружие.