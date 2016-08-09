​Вивальди покорил Вербье

584
Аида АХМЕТОВА

Verbier Festival – один из известнейших фестивалей классической музыки, и каж­дое его проведение становится событием. Ежегодно (с 1994-го) горный курорт Вербье собирает звезд мировой классической музыки, а также тысячи ее знатоков и любителей. Создателем и художественным руководителем фестиваля в самом сердце Швейцарских Альп является Мартин Тайсон Энгстроем, который лично составляет оригинальные программы концертов. Стать их участником престижно для любого музыканта.

В этот раз в Швейцарию также приехали именитые музыканты, среди которых Миша Майский (виолончель, Израиль), Денис Мацуев (фортепиано, Россия), Александр Князев (виолончель, Россия), Андраш Шифф (фортепиано, Великобритания), Рено Капюсон (скрипка, Франция) и многие другие. Зрители были глубоко впечатлены выступлением дуэта – Айман Мусахаджаевой (Казахстан) и Лианы Исакадзе (Грузия), сыгравших концерт Антонио Вивальди.

После своего блистательного выступления Айман Мусахаджаева уже как ректор Казахского национального университета искусств провела встречу с президентом фестиваля Мартином Тайсоном Энгстроем. В ходе беседы они обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в области культуры между Казахстаном и Швейцарией, в частности, возможность выступления студентов КазНУИ на фестивале классической музыки в Вербье.

