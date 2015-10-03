Виват, Диего Роса! Свежий выпуск 440 Абзал КАМБАР

Победителем стал наш итальянский гонщик Диего Роса, вторым пересек финишную черту поляк Рафал Майка из Tinkoff-Saxo, еще один представитель «Астаны» итальянец Фабио Ару стал третьим.



Рейтинг растет

Столичная «Астана», сыграв вничью с турецким «Галатасараем» (2:2) в рамках Лиги чемпионов, поднялась на 13 строчек в рейтинге клубов УЕФА.

Действующий чемпион Казахстана, который имеет в своем активе 9,425 очка, располагается теперь на 164-м месте. Соперники нашей команды в ЛЧ по группе «С» занимают следующие места: мадридский «Атлетико» – пятая строчка, лиссабонская «Бенфика» – шестая, стамбульский «Галатасарай» – 30-я.

В рейтинге стран УЕФА Казахстан с 13,375 очка остался на 28-м месте. 27-ю строчку занимает Сербия – 14,125, а 29-ю – Болгария – 13,125.



Академия для ММА

В Алматы Федерация смешанного боевого единоборства Казахстана открыла Академию ММА ALFA. Она будет служить тренировочной базой для бойцов национальной сборной KAZAKHSTAN MMA TOP TEAM, а также площадкой для проведения тренерских и судейских семинаров.

Кроме того, зал будет доступен всем желающим заниматься боевыми единоборствами, кроссфитом и общей физической подготовкой. Мероприятие сопровождалось открытой тренировкой и мастер-классами по смешанным боевым единоборствам с участием именитых спортсменов, бойцов ММА, тренеров и президента Федерации ММА Казахстана Анатолия Кима.

Кстати, открытие Академии было приурочено к премьере картины Алексея Андрианова «ВОИН» (также прошедшей в Алматы), которая рассказывает о драматической судьбе двух братьев, смыслом и целью всей жизни которых является спорт, а также о том, как занятия ММА помогли им разобраться в сложных перипетиях судьбы. Продюсерский проект Федора Бондарчука с бюджетом 1,5 млн долларов, где он сам снялся в одной из главных ролей, погружает зрителя в атмосферу боевых единоборств, раскрывая их достоинства и философию.



Порадовали торпедовцы

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ столичный «Барыс» уступил в гостях нынешнему лидеру первенства – московскому ЦСКА – в овертайме со счетом 3:4. Хоккеисты из Казахстана дважды вели в счете, но не смогли удержать преимущество. Судьба встречи решилась в дополнительное время. В составе нашей команды дубль оформил Найджел Доус, еще один гол на свой счет записал защитник Майк Ландин.

В то же время порадовали торпедовцы из Усть-Каменогорска, которые в рамках ВХЛ в Казани переиграли местный «Барс» со счетом 2:1. Шайбы в составе нашей команды забросили Виталий Жиляков и Станислав Голованов.

Вновь не повезло карагандинской «Сарыарке». В рамках регулярного чемпионата ВХЛ клуб встречался в Альметьевске с «Нефтяником» и уступил в овертайме – 2:3. У «беркутов» в этом матче голы забили Яркко Хаттунен и Егор Мажуга.



