Четыре часа сельчане наслаждались произведениями любимого композитора, щедро благодаря аплодисментами каждого солиста. Но жюри, которое возглавила певица областной филармонии Назима Усенова, оценивало мастерство исполнителей строже. В итоге Гран-при и 250 тыс. тенге заслуженно достались Ерлану Сазанбаеву. Первое, второе и третье места, а также денежные премии присуждены соответственно Еркебулану Дузелбаю, Сыгыныш Коянбаевой, Акерке Жаксыбек и Арману Нургалиеву. Остальные участники получили специальные дипломы и утешительные призы.

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ,

Жамбылская область