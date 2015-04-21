Виват, Томас! Свежий выпуск 595 Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы

На репетицию он не вошел, а ворвался – молодой, стремительный, одухотворенный. Поприветствовал оркестр и спустя минуту слился с инструментом, погрузившись в прекрасный благозвучный мир... Такими обычно бывают неординарные музыканты.

Таким и увидели молодого талантливого виолончелиста алматинские слушатели, плененные виртуозным и чувственным исполнением Концерта для виолончели с оркестром ре-мажор австрийского композитора Й. Гайдна. Артисту кричали «Браво!» и дарили букеты цветов. В исполнении оркестра «Камерата Казах­стана» под управлением художественного руководителя, народной артистки РК Гаухар Мурзабековой прозвучали Симфония № 29 В. Моцарта и сюита «Учитель танцев» композитора Сютклиффа.

Томас Лундстрем уже в третий раз посетил гостеприимную казахстанскую землю. Дважды он играл с оркестром филармонии и вот сейчас – с оркестром «Камерата Казахстана», традиционно приглашающим лучших музыкантов мира для совместных концертов.

– Казахстанская публика очень тепло приняла меня, – улыбается музыкант. – У меня пока небольшой опыт выступления в вашей стране, и я рад, что классическая музыка так хорошо воспринимается здесь.

Игре на «челе» мальчик начал обучаться с четырех лет. Семья ребенка отличалась музыкальностью. Все пятеро детей владели каким-либо инструментом. Мама профессионально обучала игре на скрипке, отец – на греческом бузуки. В 1988 году Томас стал стипендиатом Фонда Владимира Спивакова, учился в классе народной артистки СССР, профессора Н. Шаховской и заслуженного артиста России, профессора Московской государственной консерватории им. П. Чайковского – А. Селезнева.

В 2013 году Томас стал победителем конкурса им. Я. Валландера в Стокгольме, что дало ему право играть на инструменте знаменитого итальянского мастера Дж. Гальяно. Как солист музыкант выступает с различными оркестрами стран Европы и России. В настоящее время он аспирант Королевского музыкального колледжа Стокгольма и Казанской государственной консерватории им. Н. Жиганова. Впереди у музыканта много поездок и концертов, он открыт для предложений. В ближайшее же время Томас планирует посетить Караганду, где исполнит произведения выдающегося немецкого композитора эпохи романтизма Р. Шумана.