Виждь и внемли…

Раскрытым солнцу антиминсом Святейший Патриарх Алексий II назвал казахстанскую землю, обагренную кровью мучеников. И именно эти слова стали смысловым стержнем экспозиции.

На выставку приходили классами, семьями, поодиночке и подолгу всматривались в богослужебные предметы, личные вещи, книги, письма и фотографии подвижников веры ХХ века – в подлинные свидетельства силы духа и нравственного подвига.

С волнением подходили к иконам блаженной царицы Феофании и архангела Гавриила из Благовещенского собора Павлодара. Первая была превращена в мишень для упражнений в стрельбе, другую безжалостно исполосовали чем-то острым, пытаясь повредить глаза.

По сути, каждый экспонат, представленный на выставке, уникален. А это и епитрахиль праведного Иоанна Кронштадтского, подаренная им протоиерею – исповеднику Александру Соловьеву из Семипалатинска, и наперсный крест святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, письма и обращения новомучеников, книги с заметками на полях, старинные иконы, фотографии, богослужебная утварь.

С любовью и тщанием были подготовлены разделы, посвященные священноисповеднику Николаю, митрополиту Алма-Атинскому и Казахстанскому, преподобноисповеднику схиархимандриту Севастиану Карагандинскому, митрополиту Иосифу (Чернову), 120-летие со дня рождения которого отмечается в нынешнем году.

Сильное впечатление осталось от икон из кельи, перед которыми молился святитель Иосиф. Подолгу не отходили посетители от чтимого Казанского образа Пресвятой Богородицы, подаренного митрополитом алматинскому собору в честь Казанской иконы Богородицы. На оборотной стороне образа владыка написал: «По свидетельству ученых археологов СССР – эта святая икона Казанской Богоматери XVII века. Я ее имел как драгоценность и святыню – ныне ее преподношу Казанской Церкви в Алма-Ате на молитвенную память и в память и утверждение мира в храме, как среди священнослужителей, равно и мирян – тружеников! Помните завет, молитесь Богоматери! 1967 г. Алма-Ата 17 июля. Иосиф Архиепископ Алма-Атинский и Казахстанский».

Знакомясь с выставкой, нельзя не почувствовать дух эпохи, ощутить пульс жизни верующих ХХ века. Продуманная подача исторических реалий вызвала отклик у множества людей, интересующихся не только историей церкви, но и историей страны.

Рассказать о подвижниках с помощью подлинных вещей предстояло тоже подвижнически. И именно так подошли к сбору и подготовке экспонатов благочинных храмов Алматы протоиерей Валерий Захаров, настоятельницы Верхотурского Покровского женского монастыря Екатеринбургской митрополии игумения София (Любых), настоятельница Иверско-Серафимовского женского монастыря Алматы игумения Любовь (Якушкина), клирики епархий Казахстанского митрополичьего округа.

Запоминающимся разделом выставки стали экспонаты историка – краеведа из Архангельска Дмитрия Иванова. Сердечную благодарность Дмитрию Викторовичу выражали посетители за подлинные вещи святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского – образ Богородицы, с которым исповедник не расставался в ссылках, очки, хирургические инструменты...

Кроме того, Дмитрий Викторович предоставил на выставку вещи и предметы, связанные с бытом советских концлагерей: формы охранника – инженера лагеря и надзорсостава ГУЛага НКВД СССР образца 1935 года, рабочую одежду заключенного, распорядок дня тюрем НКВД, копии личных дел и архивных документов, орудия наказания.

О воинствующем атеизме довоен­ной поры свидетельствовали на выставке книги антирелигиозного содержания, подлинные экземпляры журнала «Безбожник», который в начале 20-х годов выходил массовым тиражом, кукла – поп, используемая в прошлом для антицерковных представлений.

Была у посетителей возможность ознакомиться также с орденами и медалями православной церкви Казахстана, названными в честь священноисповедника митрополита Николая Алма-Атинского, преподобноисповедника Севастиана Карагандинского, преподобномучеников Серафима и Феогноста Аксайских.

Среди размещенных на выставке изданий о новомучениках и исп оведниках с интересом посетители знакомились с трудами митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, посвященным подвижникам ХХ века.

…Закончился осмотр. Пора уходить. А так не хочется! И тут под нимаешь глаза и видишь доброе напутствие митрополита Иосифа (Чернова), размещенное под его портретом «Если бы люди знали, как они прекрасны». Эти слова и стали эмоциональной точкой, завершающей выставку.

– Подвиг новомучеников, – сказала мне одна из посетительниц выставки алматинка Валентина Мариненко, – имеет непреходящее значение. Сила святости, явленная ими, победила злобу богоборцев, до предела расшатавших духовные основы общественной жизни. И главное для нас сейчас – возвращение к истинным ценностям, идеалом которых является святость.

А доказательством того, что проект стал по-настоящему просветительским, свидетельствуют многочисленные отзывы. Люди благодарят за то, что удалось увидеть такой образ церкви и такие страницы ее истории, которые раньше совершенно были не знакомы.

– В учебниках истории и слова не было о том, что происходило на самом деле в ХХ веке, – отметила внучка Валентины Мариненко Катя, – выставка произвела на меня глубокое впечатление, заставила задуматься, тоньше почувствовать нравственный и духовный подвиг людей, вставших за веру. Вглядываясь в лица священно­служителей, в сердце обнаруживаешь большое уважение к их жизни и выбору.

Поистине так.

Валентина ФИРОНОВА