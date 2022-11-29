Визит Касым-Жомарта Токаева в Москву завершился
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Церемония проводов президента Казахстана состоялась в аэропорту Москвы.
Официальный визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию завершен. Об этом сообщила пресс-служба президента РК, передает Kazpravda.kz.
В ходе визита Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к памятнику-мемориалу "Могила неизвестного солдата", выступил на XVIII форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.