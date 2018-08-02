Визит стратегического партнера

Сегодня начинается официальный визит в Казахстан министра иностранных дел Индии Сушмы Сварадж.

Планируется, что во время визита глава МИД Индии проведет переговоры с руководством Правительства и Министерства иностранных дел Казахстана, а также встретится с представителями индийского сообщества в нашей стране.

Отношения между Казахстаном и Индией основываются на многовековых исторических и культурных связях. Государства развивают сотрудничество во всех сферах, а также являются стратегическими партнерами с 2009 года. Нынешний официальный визит министра иност­ранных дел Индии создаст возможности для дальнейшего укрепления двусторонних казахстанско-индийских контактов.