​Визы и векторы внешней политики

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Адина НУРБЕРГЕН

Говоря об итогах уходящего года во внешнеполитической сфере Казахстана, министр иностранных дел Ерлан Идрисов поделился новостями, актуальными для путешествующих казахстанцев.

– В конце текущего года мы договорились с США об увеличении срока взаимной выдачи виз до 10 лет, – рассказал глава ведомства на брифинге в Службе центральных коммуникаций. – Ранее срок действия виз составлял 5 лет, теперь казахстанские и американские визы по наиболее востребованным категориям, в частности, туристические, деловые и дипломатические, будут выдаваться на большой срок, и это огромное облегчение для граждан обеих стран.

Министр обратил внимание на новые правила оформления приглашений и выдачи виз РК для иностранных и казахстанских граждан, вступающие в действие с 1 января 2017 года. Так, с нового года граждане уже 45 государств, среди которых страны ОЭСР, а также ОАЭ, Малайзия, Сингапур и Княжество Монако, получат право на безвизовый въезд в Казахстан сроком до 30 дней со дня въезда на территорию нашей страны. Кроме того, граждане еще 19 стран освобождаются от визовых требований на основе подписанных двусторонних соглашений.

– В текущем году заключено соглашение о безвизовых поездках по национальным паспортам с Бразилией, – добавил Ерлан Идрисов. – На стадии проработки находятся соглашения со Шри-Ланкой, Макао. Есть положительная динамика в решении вопроса безвизового режима с Израилем после визита в Казахстан Премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Хорошей новостью, по словам министра, стал первый этап облегчения визовых режимов между Казахстаном и Японией по итогам визита в Страну восходящего солнца Президента ­Нурсултана Назарбаева. Достигнута договоренность о безвизовом режиме для японских граждан, прибывающих в нашу страну, а также для безвизовых поездок в Японию владельцев дипломатических и служебных паспортов Казахстана.

Зашла речь на брифинге и о переговорах по сирийскому вопросу, которые Нурсултан Назарбаев ранее предлагал провести в Астане.

– В том, что касается переговоров по Сирии, есть общее понимание того, что площадка Астаны будет удобна для проведения такой встречи, – констатировал министр. – Созданием «климата» для этих переговоров и их содержательной частью занимаются наши международные партнеры – Россия и Турция. Как только будут созданы условия, как только ситуация «созреет», Казахстан примет эти переговоры.

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, Ерлан Идрисов отметил, что уже определены основные векторы экономического сотрудничества с Узбекистаном. Глава МИД Казахстана встретился с избранным президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также состоялся обмен делегациями во главе с членами правительств, курирующими экономические вопросы. Сотрудничество с этой страной, по словам министра, планируется развивать по трем направлениям. Первый блок – машиностроение и промышленность, к которой отнесены, помимо основных отраслей, фармацевтика и легпром. Второй блок – сельское хозяйство и третий – транспорт. На 2017 год запланировано проведение крупного бизнес-форума между странами, в разработке находится «дорожная карта» двустороннего сотрудничества на ближайшие 10 лет.

В целом, как отметил министр, перспективы сотрудничества с Узбекистаном внушают большой оптимизм.

Помимо этого, на брифинге министр затронул широкий круг вопросов внешнеполитической сферы, деятельности казахстанского дипломатического корпуса и участия Казахстана в международных организациях.

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