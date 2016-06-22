Визы не потребуются

По мнению организаторов выставки, данное решение окажет положительное влияние на приток иностранных туристов во время проведения крупных международных мероприятий в Казахстане, среди которых важнейшей станет специализированная выставка «ЭКСПО-2017». Напомним, что для создания благоприятных условий пребывания иностранных гостей в нашей стране в одностороннем порядке уже отменен визовый режим для 20 развитых стран.

В своем докладе глава нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов также подчеркнул, что в данное время совместно с государственными органами ведутся работы по обеспечению комфорт­ного пребывания туристов в Астане. В частности, улучшается транспортная инфраструктура, запущена продажа билетов на выставку, развивается сеть ресторанов и фуд-кортов; идет активное продвижение мероприятия за рубежом, налажено сотрудничество с более чем сотней отечественных и зарубежных туроператоров.