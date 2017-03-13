​Вклад Казахстана

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Полина Федорова

Делегацию Казахстана возг­лавил посол Казахстана в Нидерландах, постоянный представитель РК при ОЗХО Магжан Ильясов. Выступая на открытии сессии, он проинформировал ее участников об усилиях руководства Казахстана по укреплению мира и безопасности в глобальном масштабе. Особо отмечен вклад Астаны в процесс урегулирования кризиса в Сирии в качестве признанной международной площадки для мирных переговоров. Подчеркнуто, что Казахстан, являясь непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы, принимает конструктивное участие в международных усилиях по укреплению региональной и глобальной безопасности.

В этом контексте казахстанский дипломат дал высокую оценку решению СБ ООН о прод­лении мандата Совместного механизма ОЗХО – ООН (СМР) по расследованию случаев применения химоружия в Сирии. В заключение Магжан Ильясов отметил готовность казахстанской стороны к сотрудничеству с Исполнительным советом и государствами – участниками ОЗХО по реализации Конвенции о запрещении химического оружия, а также в рамках работы по ее универсализации. 

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